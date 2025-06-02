NBA／活塞百尺竿頭欲補強外線大個 傳對里德、透納感興趣

根據資深媒體人史坦（Marc Stein）所稱，底特律活塞隊希望在休賽期引進一名能拉開空間的大個子球員，灰狼隊的里德（Naz Reid）與溜馬隊的透納（Myles Turner）將是可能的人選。

活塞上季創下隊史最差的14勝68敗戰績，全聯盟墊底；然而，本季卻如「脫胎換骨」般狂飆至44勝38敗，不僅戰績翻3倍，還以東區第6種子之姿挺進季後賽，成功躲過附加賽，成為NBA史上首支單季勝場數成長3倍的球隊。

活塞首輪面對尼克打出不俗表現，雖最終以2：4無緣晉級，但他們在第6戰與尼克一路拚至最後關頭才以113：116敗下陣來，差一點就能上演搶七大戰。

活塞目前主力禁區長人如杜倫（Jalen Duren）、史都華（Isaiah Stewart）等，皆不善於外圍投射，在進攻端上無法有效拉開空間。此外，先前史都華因膝蓋傷勢缺陣，也導致球隊禁區戰力深度面臨問題。

也因此，今年夏天活塞需要找尋一名能夠拉開空間的長人來填補空缺，既能在防守端鞏固禁區，也能在進攻端提供外線火力支援，而目前傳出市場上可能的人選有里德與特納。

里德本季場均能夠繳出14.2分、6籃板、2.3助攻的數據，各項數據皆是生涯新高。他在今年夏天擁有價值1500萬美元的球員選項，將在今年6月29日之前執行該選項，目前多個消息都指向他會選擇跳出合約，爭取一份更優渥的薪資，這或許也給了活塞網羅這名「高砲塔」的機會。

至於透納目前正跟隨溜馬征戰，才剛擊敗尼克挺進總決賽的他，合約將在本賽季結束後到期。透納自新秀年就一直待在溜馬在，攻防兩端都是球隊倚重的核心，擁有絕佳封阻能力和巨量外圍投射能力，球風有其特殊性，一般認為他將會重新和溜馬續約。

活塞本季在康寧漢（Cade Cunningham）的帶領下已經展現巨大潛力，倘若能夠進一步強化球隊陣容所需，有望衝擊東區整個勢力板塊。