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籃球／U19籃球聯盟 未來籃圖高中組奪冠 U10甲組TOP巔峰銀恨

聯合報／ 即時報導
高中組未來籃圖江昊宸砍下全隊最高的14分並抓下5籃板。圖／Ｕ19籃球聯盟提供
高中組未來籃圖江昊宸砍下全隊最高的14分並抓下5籃板。圖／Ｕ19籃球聯盟提供

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟在端午連假最後一天（1日）進行本季最終戰，高中聯賽組由未來籃圖擊敗景文高中奪冠，季軍為Mamba Legend。U15鑽石組信義國中奪魁，亞季軍分別是Falcons Blue與引爆Titans。

未來籃圖對決景文高中，上半場就飆出38：9的大幅領先，終場61：43捧走冠軍，加油團還拋下球隊代表色的藍白彩帶，熱鬧結束這場「終局之戰」。

「我打得不錯。隊友也非常給力，我們還有個200公分的中鋒護框，彼此配合得很好。」攻下全場最高14分，另有5籃板、2助攻的進攻箭頭江昊宸興奮地說：「沒料到比分差那麼多，一定是教練設計的戰術很成功，隊友也很拚命執行防守。」

江昊宸是陣中唯一一位來自康橋國際學校的球員，不過剛到球隊時「自然熟」跟大家打成一片，受訪也是在全隊「注目禮」下完成，他笑說：「在校隊打球會有來自學校的壓力，在俱樂部就是放開來打，很有趣。」

他口中的中鋒就是邱琮禔，今年才16歲、桃園市立陽明高中二年級的他身高已經206公分，不過他高中才開始打籃球，還有一大段路要走。「以前爸媽希望我好好讀書，我成績也還可以。不過打籃球可以多一個管道升學，比較有保障，如果有機會想繼續打下去，不要辜負爸媽給我的身材。」

儘管比數有差距，未來籃圖教練孫瑋伯整場不敢鬆懈，在場邊積極提醒球員，最終換來完美果實。他表示球隊實力以俱樂部角度來看還不錯，「但有些想打甲組的選手，我會要求更高。而那些未來不會繼續走籃球路的也沒有關係，聯賽是一個很好的平台，讓大家知道自己想要的是什麼。」

在U10甲組的冠軍戰，由TOP巔峰對決Daball，雙方鏖戰至33：33進入延長賽，最後在Daball古翔宇在籃下搶下進攻籃板後補進致勝分，終場33：35讓TOP巔峰敗下陣來以亞軍收場。陣中主力之一洪霆鈞此役得到全場最高的16分及11個籃板，最終仍無法率隊奪冠而淚灑球場。

TOP巔峰陣中主力蔡博安為來自宜蘭頭城國小的台美混血小帥哥，精湛的球風配上精心打扮的髮型馬上吸引現場觀眾的眼光，他此役貢獻6分、6籃板並有3抄截的貢獻。為了精進球技，父親Parker不辭辛勞每周日帶他往返宜蘭台北之間參加聯盟賽事，在台北宜蘭經營美語教學的他深知以蔡博安的體型條件在美國勢必會更艱辛，因此決定讓他在台灣學習成長，也肯定U19聯盟舉辦如此高規格的賽事。

TOP巔峰教練吳宏政表示此役球員過於緊張放不開手腳，導致比賽末期進攻當機，雖然是冠軍賽強度較高，但他仍增加板凳球員上場時間，「盡量讓所有小朋友都能上場享受這難得的奪冠機會，除了增加經驗之外也能體驗大場面震撼的臨場感。」

另外今天場邊還來了一位貴賓——昔日素有「本土洋將」美名的富邦勇士隊蔡文誠，擔任球評的他看了多場精采賽事，「其實我兩年前就有跟聯盟合作，一直都有關心大家，我覺得比賽辦得越來越好，雖然不是職業，但有轉播、線上即時數據，硬體設備也都很好。」

蔡文誠過去就是乙組球隊出身，對基層籃球感到相當親切，也欣羨現今小朋友的環境，他笑說：「別說聯賽了，我們以前連打個室內球場的機會都很少。這樣的聯賽可以讓一些喜歡打籃球、但學校沒有球隊的小孩子有機會，是很好的方式。」

終於又完成一個球季，福康文教基金會董事長陳建豪感到欣慰，「相信這些來打U19的球隊，獲得的經驗跟成長一定比以前來得多，而且每個組別都有冠軍，大家看起來都很開心，這種成就感也很重要。」

陳建豪透露，有意願加入的球隊不少，問題在於場地，「球場畢竟很稀有，如果這部分有辦法解決，當然會讓更多人報名，也希望相關單位可以協助，無論是公益時段或其他方式，我們一起給愛打籃球的小朋友一個舞台。」

未來籃圖觀眾席拋下冠軍彩帶。圖／Ｕ19籃球聯盟提供
未來籃圖觀眾席拋下冠軍彩帶。圖／Ｕ19籃球聯盟提供
TOP巔峰蔡博安（左）在U10甲組冠軍賽中有6分、6籃板及3抄截的好表現。圖／Ｕ19籃球聯盟提供
TOP巔峰蔡博安（左）在U10甲組冠軍賽中有6分、6籃板及3抄截的好表現。圖／Ｕ19籃球聯盟提供

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