NBA／魔術成潛在買家！灰狼薪資壓力大 可能難留板凳戰將

根據資深記者史坦（Marc Stein）的報導，聯盟內部近期流傳著風聲，奧蘭多魔術隊可能成為自由球員亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）的追求者之一，成為今夏值得關注的簽約潛在對象。

現年26歲的亞歷山大-華克自2023年交易截止日前從爵士被送往灰狼以來，逐步穩固了輪換角色位置。

在2023-24年賽季，他場均貢獻8.7分、2.6籃板與2.6助攻，投籃命中率為43.8%，三分命中率達38.6%，並具備穩定的罰球表現（78.7%）。此外，他更被視為灰狼陣中最可靠的持球防守者之一，過去兩季更是未缺席任何一場比賽，耐戰程度令人印象深刻。

儘管灰狼方面希望能留下亞歷山大-華克，但在本季已超過第二層豪華稅門檻的情況下，財務壓力可能讓其他球隊趁機出手。

據《Yahoo Sports》記者費雪（Jake Fischer）2月的報導，多位管理層人士認為，這位6年資歷的後衛下一份合約可能達到年薪2000萬美元，而聯盟中多支具備中產特例（約1410萬美元）的球隊也對其表達關注。

至於魔術方面，雖然目前對下季已有約1億7500萬美元的薪資總額，距離預估的豪華稅門檻1.88億美元僅有小幅空間，但若願意清出薪資空間，仍有機會出手競爭這位即戰力後衛。

過去一段時間，外界普遍認為魔術今夏將積極尋求後場補強，並鎖定進攻端能力更強的搭檔，以輔助防守專家薩格斯（Jalen Suggs）。雖然亞歷山大-華克並非傳統意義上的進攻型後衛，但近年來穩定的外線表現，仍有望為魔術後場帶來更多選擇與靈活性。

The Orlando Magic are a team to watch for Nickeil Alexander-Walker, per Marc Stein.



“Next season’s full midlevel exception will be worth more than three times what Alexander-Walker made last season at $14.1 million … with rumbles already in circulation that Orlando is a team… pic.twitter.com/hDhITnnm4l — Orlando Magic HQ (@OMagicHQ) 2025年5月31日