NBA／獲尼克總裁、布朗森支持 錫伯杜下季將繼續執教

紐約尼克儘管在本季止步東區決賽，連兩年都未能突破溜馬，但在總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）的執教下，他們已經連續3年至少打到東區第二輪，本季甚至有機會衝擊總冠軍賽，如此成果也得到球團的認同。根據報導，尼克高層已做出決定，錫伯杜下個賽季將會繼續執教。

報導指出，錫伯杜獲得球團總裁羅斯（Leon Rose）的支持，當家球星布朗森（Jalen Brunson）也同樣力挺。布朗森在2022年加盟尼克時，就曾表示希望與錫伯杜共事。不過，最終決策權仍掌握在球隊老闆多蘭（James Dolan）手中。

錫伯杜自2020年接掌尼克兵符以來，曾在2020-21年賽季獲選年度最佳總教練。儘管外界對於他執教風格的質疑聲浪未歇，球隊顯然選擇延續現有體系，期盼能在明年更進一步。