NBA／不再只是「詹皇之子」！傳布朗尼下季有望進湖人輪替

在詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）踏入職業賽場前，外界普遍質疑他是否具備成為正牌NBA球員的實力。然而根據媒體報導，布朗尼生涯第一個賽季的表現，讓人開始相信他具備發展為穩定貢獻者的潛力。

根據資深記者德凡尼（Sean Deveney）的報導，某位西區高層透露，湖人隊計劃在下個賽季正式將布朗尼納入球隊輪替名單，對其成長速度十分肯定。

「事實是，他在4月時的表現，比前面比賽還要好太多了，」該名高層受訪時表示，「如果這不是曇花一現，他未來每場就能打上10到15分鐘，因為球隊會開始信任他。我認為他做得到，他明年將會是球隊的主要輪替。」

布朗尼本季在NBA一共出賽27場，平均上場6.7分鐘得到2.3分0.8助攻0.7籃板，投籃命中率31.3%；他在G聯盟則有場均21.9分、5.1籃板與5.5助攻的成績，逐漸展現出可發展為NBA正式戰力的潛力。其中，3月20日對戰公鹿的比賽中，他攻下17分、5助攻，成為生涯代表作之一。

如果詹姆斯能和自己兒子長時間上演「父子搭檔」戲碼，勢必將掀起更多話題。

RUMOR: An anonymous NBA executive says Bronny James will be a “regular” in the Lakers rotation in 2026. “He’s going to start getting 10, 15 minutes a night… the team will feel like they can trust him… he’s going to be a regular for them next year.” ‼️ (H/T @LakersNation) pic.twitter.com/lqdOzsTvLq — Lakers Better (@LakersBetter) 2025年5月31日