快訊

阿里山公路車輛「墜15米溪谷」翻落擠壓變形 1男子無生命跡象

葉伊恬事件持續延燒...教育部次長發聲 桌協未改善恐撤秘書長職

單趟2100元...基隆直航石垣島渡輪衝擊國旅 觀光署說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／樂繳豪華稅！溜馬維持核心競爭力 全力衝冠不讓了

聯合新聞網／ 綜合外電報導
溜馬已經準備斥資保留主力戰將，維持強大競爭力。 歐新社
溜馬已經準備斥資保留主力戰將，維持強大競爭力。 歐新社

溜馬隊正準備迎來一個劃時代的轉變，球隊預計將自2004-05年賽季以來首次支付豪華稅，顯示這支一向謹慎保守的中小市場球隊，正在為這幾年的爭冠契機而徹底改變策略。

上一次溜馬團隊薪資進入豪華稅門檻，已經要追溯到2003-04年賽季，當年是他們一路闖進東區決賽、坐擁冠軍級陣容的時期。而今年，溜馬睽違25年再度打進總冠軍戰，且連兩季晉級分區決賽，促使高層準備大膽投入資源，力拼未來數年的冠軍窗口。

知名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）在節目中透露：「根據我所聽到的消息，溜馬老闆團隊已經傾向於批准球隊短期進入豪華稅狀態，至少一段時間內願意承擔這樣的代價。」

溜馬進入豪華稅的最大關鍵，將是能否成功續約主力中鋒透納（Myles Turner）。這份預期中的新合約若順利簽下，將使溜馬團隊薪資總額突破豪華稅門檻，結束長達20年的「避稅政策」。

目前，溜馬隊中已有兩名高薪核心哈利伯頓（Tyrese Haliburton）和席亞康（Pascal Siakam）；前者因入選年度最佳陣容，拿下最高薪資上限30%條款的續約資格，其合約至2029年。席亞康則是在去年休賽季已經和球隊達成四年1億8950萬美元的合約協議，合約將走到2028年。

續留球風屬性特殊的透納，是溜馬今夏最重要的功課。 美聯社
續留球風屬性特殊的透納，是溜馬今夏最重要的功課。 美聯社

若選擇續留透納，溜馬將無法避免超出豪華稅線。不過，球隊仍有交易其他輪替球員的選項來調整薪資結構，保有操作彈性。另一方面，即便溜馬將要開始繳納豪華稅，其主力核心陣容在未來數年幾乎已經鎖定，冠軍窗口已經明確開啟

除了哈利伯頓和席亞康兩大核心外，防守悍將哈德（Andrew Nembhard）和體能怪物托平（Obi Toppin）的合約都是到2028年，側翼戰將奈史密斯（Aaron Nesmith）的合約則是到2027年

對一支長年講求財務紀律的球隊而言，此次願意付出豪華稅，是經營理念上的重大突破。面對已證明具備爭冠實力的核心班底與戰績成果，溜馬準備好正式躋身聯盟最具競爭力的頂尖球隊行列，全力把握奪冠良機。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動

▪👏結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88！

《誰是NBA季後賽預測王》

▪ 每一輪均可預測 球衣、公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

NBA季後賽

相關新聞

NBA／樂繳豪華稅！溜馬維持核心競爭力 全力衝冠不讓了

溜馬隊正準備迎來一個劃時代的轉變，球隊預計將自2004-05年賽季以來首次支付豪華稅，顯示這支一向謹慎保守的中小市場球隊，正在為這幾年的爭冠契機而徹底改變策略。 上一次溜馬團隊薪資進入豪華稅門檻

NBA／不再只是「詹皇之子」！傳布朗尼下季有望進湖人輪替

在詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）踏入職業賽場前，外界普遍質疑他是否具備成為正牌NBA球員的實力。然而根據媒體報導，布朗尼生涯第一個賽季的表現，讓人開始相信他

NBA／獲尼克總裁、布朗森支持 錫伯杜下季將繼續執教

紐約尼克儘管在本季止步東區決賽，連兩年都未能突破溜馬，但在總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）的執教下，他們已經連續3年至少打到東區第二輪，本季甚至有機會衝擊總冠軍賽，如此成果也得到球團的認同。

NBA／活塞百尺竿頭欲補強外線大個 傳對里德、透納感興趣

根據資深媒體人史坦（Marc Stein）所稱，底特律活塞隊希望在休賽期引進一名能拉開空間的大個子球員，灰狼隊的里德（Naz Reid）與溜馬隊的透納（Myles Turner）將是可能的人選。

NBA／交易席亞康補足爭冠拼圖 卡萊爾：他讓溜馬提升一個層次

曾被美國媒體稱為聯盟最被低估的球星之一，現年卅一歲的席亞康在二○一九年幫助暴龍隊登頂後，如今又有新目標，就是帶領溜馬隊奪...

NBA／溜馬逆勢出擊決戰大魔王雷霆 哈利伯頓：為這個團隊感到驕傲

美國職籃ＮＢＡ溜馬隊昨天在主場關門戰發揮外線優勢和攻守轉換威力，下半場轟垮尼克隊防線，以一二五比一○八拿下勝利，系列賽四...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。