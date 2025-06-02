NBA／樂繳豪華稅！溜馬維持核心競爭力 全力衝冠不讓了

溜馬隊正準備迎來一個劃時代的轉變，球隊預計將自2004-05年賽季以來首次支付豪華稅，顯示這支一向謹慎保守的中小市場球隊，正在為這幾年的爭冠契機而徹底改變策略。

上一次溜馬團隊薪資進入豪華稅門檻，已經要追溯到2003-04年賽季，當年是他們一路闖進東區決賽、坐擁冠軍級陣容的時期。而今年，溜馬睽違25年再度打進總冠軍戰，且連兩季晉級分區決賽，促使高層準備大膽投入資源，力拼未來數年的冠軍窗口。

知名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）在節目中透露：「根據我所聽到的消息，溜馬老闆團隊已經傾向於批准球隊短期進入豪華稅狀態，至少一段時間內願意承擔這樣的代價。」

溜馬進入豪華稅的最大關鍵，將是能否成功續約主力中鋒透納（Myles Turner）。這份預期中的新合約若順利簽下，將使溜馬團隊薪資總額突破豪華稅門檻，結束長達20年的「避稅政策」。

目前，溜馬隊中已有兩名高薪核心哈利伯頓（Tyrese Haliburton）和席亞康（Pascal Siakam）；前者因入選年度最佳陣容，拿下最高薪資上限30%條款的續約資格，其合約至2029年。席亞康則是在去年休賽季已經和球隊達成四年1億8950萬美元的合約協議，合約將走到2028年。

續留球風屬性特殊的透納，是溜馬今夏最重要的功課。 美聯社

若選擇續留透納，溜馬將無法避免超出豪華稅線。不過，球隊仍有交易其他輪替球員的選項來調整薪資結構，保有操作彈性。另一方面，即便溜馬將要開始繳納豪華稅，其主力核心陣容在未來數年幾乎已經鎖定，冠軍窗口已經明確開啟

除了哈利伯頓和席亞康兩大核心外，防守悍將哈德（Andrew Nembhard）和體能怪物托平（Obi Toppin）的合約都是到2028年，側翼戰將奈史密斯（Aaron Nesmith）的合約則是到2027年

對一支長年講求財務紀律的球隊而言，此次願意付出豪華稅，是經營理念上的重大突破。面對已證明具備爭冠實力的核心班底與戰績成果，溜馬準備好正式躋身聯盟最具競爭力的頂尖球隊行列，全力把握奪冠良機。