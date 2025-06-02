聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／溜馬逆勢出擊決戰大魔王雷霆 哈利伯頓：為這個團隊感到驕傲

聯合報／ 記者蔡佳霖／綜合報導
溜馬隊暌違廿五年重返NBA總冠軍賽，再度挑戰隊史首冠。美聯社
溜馬隊暌違廿五年重返NBA總冠軍賽，再度挑戰隊史首冠。美聯社

美國職籃ＮＢＡ溜馬隊昨天在主場關門戰發揮外線優勢和攻守轉換威力，下半場轟垮尼克隊防線，以一二五比一○八拿下勝利，系列賽四勝二敗贏得東區王座，暌違廿五年再闖總冠軍賽，將從六日起對決例行賽取得六十八勝的聯盟龍頭雷霆隊。

溜馬上個賽季擊退尼克闖進東區決賽，但遭塞爾蒂克隊橫掃出局，本季面臨東區列強夾擊，一度勝率低於五成，最終成功反彈，取得東區第四種子，展開不可思議的季後賽之旅；一路在不被看好下過關斬將，先是五戰擊敗「字母哥」安戴托昆波領軍的公鹿隊，再以四勝一敗淘汰東區戰績最佳的騎士隊，東區冠軍賽前兩戰更是克服客場劣勢，硬是從尼克手上奪下兩勝奠定晉級基礎。

這是溜馬總教練卡萊爾繼二○一一年領軍獨行俠隊後，生涯第二次帶隊晉級總冠軍賽，也是溜馬繼一九九九到二○○○年賽季之後，隊史第二次闖進爭霸戰，他說：「這支球隊非常特別，做到了許多不可思議的事。」

溜馬當年總冠軍賽面對氣勢驚人的湖人隊「歐布連線」，苦戰六場失利，如今衣缽已經從「大嘴」米勒交到哈利伯頓的手上；這次面對攻守強勢的「大魔王」雷霆，雙方首度會師總冠軍賽，例行賽交手兩次都落敗的溜馬，勢必又會被外界視為弱勢的一方。

哈利伯頓昨天攻下廿一分、十三助攻、六籃板，他說：「全隊每個人都曾被看輕過，但大家凝聚在一起，每晚努力拚搏，這就是我們的特質，我為這支團隊感到驕傲。」

二○一九年協助暴龍隊奪下隊史首冠的鋒線悍將席亞康，封王戰繳出十八投十中，卅一分、五籃板、三助攻、三阻攻的全方位數據。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動

▪👏結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88！

《誰是NBA季後賽預測王》

▪ 每一輪均可預測 球衣、公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

NBA季後賽

延伸閱讀

NBA／唐斯防守表現引發內部緊張 傳尼克團隊感到很失望

NBA／溜馬2年級生腳踝超過90度大扭 總冠軍賽能否出席存疑

NBA／重返總冠軍賽夢碎 布朗森對尼克競爭力深具信心

NBA／感恩有機會挑戰生涯第2冠 席亞康：走過方知多艱難

相關新聞

NBA／一票之差擊敗哈利伯頓 席亞康勇奪東區冠軍賽MVP

溜馬在今天主場關門戰中展現問鼎總冠軍的氣勢，下半場直接轟垮尼克防線，以4勝2敗淘汰對手，睽違25年再次闖進總冠軍賽。 此戰席亞康（Pascal Siakam）18投10中，繳出31分5籃板3助攻

NBA／溜馬火力爆發6戰淘汰尼克 睽違25年重返總冠軍賽

帶著3比2領先回到主場，溜馬不想夜長夢多。靠著第三節外線火力爆發，一口氣拉開15分領先優勢，儘管尼克第四節全力追趕，但始終難以越過鴻溝，甚至比分一度拉開到21分差，最終溜馬以125比108拿下重要關門

NBA／交易席亞康補足爭冠拼圖 卡萊爾：他讓溜馬提升一個層次

曾被美國媒體稱為聯盟最被低估的球星之一，現年卅一歲的席亞康在二○一九年幫助暴龍隊登頂後，如今又有新目標，就是帶領溜馬隊奪...

NBA／溜馬逆勢出擊決戰大魔王雷霆 哈利伯頓：為這個團隊感到驕傲

美國職籃ＮＢＡ溜馬隊昨天在主場關門戰發揮外線優勢和攻守轉換威力，下半場轟垮尼克隊防線，以一二五比一○八拿下勝利，系列賽四...

NBA／唐斯防守表現引發內部緊張 傳尼克團隊感到很失望

尼克隊今年季後賽之旅在東區冠軍賽第6戰輸給溜馬而宣告結束，現在有關球隊內部緊張關係的更多細節浮出水面，特別是針對唐斯（Karl-Anthony Towns）在系列賽的防守問題。 根據媒體報導，多

NBA／溜馬2年級生腳踝超過90度大扭 總冠軍賽能否出席存疑

在東區冠軍賽第6戰中，溜馬以125：108的大比分差痛擊尼克，睽違25年再度挺進總冠軍賽。然而，溜馬陣中2年級前鋒華克（Jarace Walker）卻在比賽中因右腳踝不慎扭傷而提前退場，傷勢看起來頗為

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。