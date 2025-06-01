NBA／唐斯防守表現引發內部緊張 傳尼克團隊感到很失望
尼克隊今年季後賽之旅在東區冠軍賽第6戰輸給溜馬而宣告結束，現在有關球隊內部緊張關係的更多細節浮出水面，特別是針對唐斯（Karl-Anthony Towns）在系列賽的防守問題。
根據媒體報導，多名尼克球員與教練都對唐斯整個賽季的防守表現感到失望，這引發了人們對他天賦之外的巨大擔憂。
在2025年季後賽期間，唐斯場均能得到21.4分、11.6個籃板和1.3次助攻，在與溜馬第三戰末節時刻爆發，單局9投6中包含3記三分球在內，一個人狂砍20分，帶領尼克從10分落後一舉扭轉比分，打破外界對他「軟糖」的印象。
然而，隨著尼克淘汰出局，唐斯的防守態度又再次遭受質疑。「尼克球員本季在公開場合多次以隱晦方式提到溝通不良導致球隊表現不穩。但私底下他們和教練們都對唐斯的防守習慣感到失望，他們更關心的不是他的天賦水平，而是他在防守端的表現。」。
報導進一步指出，「唐斯經常執行錯誤的防守掩護，卻不解釋為什麼這麼做。這種狀況漸漸成為常態，讓隊友們開始質疑他是否真的理解防守的重要性。」
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