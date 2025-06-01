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NBA／溜馬2年級生腳踝超過90度大扭 總冠軍賽能否出席存疑

聯合新聞網／ 綜合報導
年僅21歲的溜馬前鋒沃克，具備優異的身體天賦。 美聯社
年僅21歲的溜馬前鋒沃克，具備優異的身體天賦。 美聯社

在東區冠軍賽第6戰中，溜馬以125：108的大比分差痛擊尼克，睽違25年再度挺進總冠軍賽。然而，溜馬陣中2年級前鋒華克（Jarace Walker）卻在比賽中因右腳踝不慎扭傷而提前退場，傷勢看起來頗為嚴重。賽後，總教練卡萊爾（Rick Carlisle）表示，他不確定華克是否能夠參與總冠軍賽。

華克是在第四節防守尼克中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）切入時，起跳後因右腳下落位置不當，其腳踝呈超過「90度」以上翻船，直接倒地不起，並且在隊友的攙扶下返回休息室，隨後也沒有再回到場上。

賽後針對華克的傷勢，卡萊爾說道： 「我沒有看重播，所以我不知道他的腳踝『翻船』得多嚴重。但是，當一個球員倒下，並且一直處於那種狀態時，你總是會屏住呼吸。」即便未確定華克能否趕上與雷霆的系列賽，卡萊爾依舊對於他的傷勢抱持樂觀態度，「他還很年輕，所以他應該可以很快恢復。」

華克是在2023年以首輪第8順位加入巫師，隨即就被送到溜馬，本季場均能夠攻下6.1分、3.1籃板與1.5助攻，雖在本輪系列賽對尼克上場時間並不多，但現年21歲的他，是球隊重點培養的潛力鋒線之一，因具備出色的彈跳與跑動能力，上場後也能在防守端為球隊帶來貢獻。

隊史第2次打進總冠軍賽的溜馬，與雷霆正面對決將是聯盟的嶄新組合。總冠軍賽首戰將於台灣時間6月6日登場。

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