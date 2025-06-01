NBA／一票之差擊敗哈利伯頓 席亞康勇奪東區冠軍賽MVP
溜馬在今天主場關門戰中展現問鼎總冠軍的氣勢，下半場直接轟垮尼克防線，以4勝2敗淘汰對手，睽違25年再次闖進總冠軍賽。
此戰席亞康（Pascal Siakam）18投10中，繳出31分5籃板3助攻3阻攻的全方位數據，加上系列賽的穩定發揮，以1票之差擊敗隊友哈利伯頓（Tyrese Haliburton），榮獲東區冠軍賽MVP。
席亞康在東區冠軍賽6場比賽場均可拿下24.8分5籃板3.5助攻1.3抄截0.7阻攻，投籃命中率達52%，三分球命中率也有50%的高水準。其中3場拿到至少30分，但另外3場則都低於20分。
席亞康是從溜馬傳奇射手米勒手上接過名為「大鳥柏德（Larry Bird Trophy）」的東區冠軍賽MVP獎盃，這兩人和溜馬有著深厚淵源。在25年前溜馬隊史首度打進總冠軍賽的過程中，柏德正是當時的總教練。
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