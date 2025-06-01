NBA／重返總冠軍賽夢碎 布朗森對尼克競爭力深具信心

在東區冠軍賽第6戰中，溜馬以125：108擊敗尼克隊，順利取得晉級總冠軍賽的門票，拿下東區冠軍賽MVP的席亞康（Pascal Siakam）與哈利伯頓（Tyrese Haliburton）分別攻下31分、21分，球隊共計7人得分上雙。而尼克主力得分手布朗森（Jalen Brunson）卻僅有19分進帳，與過去系列賽的表現相差甚遠，球隊最終無緣將比賽逼進搶七。

上半場雙方比數陷入膠著，溜馬僅有4分領先。關鍵在於第三節，溜馬憑藉3記三分彈，打出一波9比0的攻勢，其中替補長人布萊恩（Thomas Bryant）貢獻兩顆、奈哈德（Andrew Nembhard）貢獻一顆。三節打完，溜馬以雙位數分差領先尼克15分，球隊在第三節的進攻爆發成為他們能夠終結系列賽的贏球關鍵。

在溜馬侵略性極強的防守壓迫下，尼克隊發生高達17次失誤，加上外圍溜馬以破5成的命中率砍進17顆三分球，反觀尼克僅有9記三分進帳，雙方差了近一倍。此外，隊中球星布朗森發揮失常也是落敗因素之一，在奈哈德的嚴密緊盯之下，布朗森18投8中僅得到19分，系列賽首次得分低於20分，在與溜馬隊的過去5戰，他場均可以飆進33分。

儘管未能挺進總冠軍賽，但尼克球員仍對下賽季衝擊冠軍抱有信心。布朗森表示，賽季初很多人不看好這支新組建的對伍，「很多人說我們做不了很多事情，他們當中有很多消極情緒。」但隨著新成員唐斯（Karl-Anthony Towns）、布里吉斯（Mikal Bridges）的到來，這支隊伍在例行賽一路打破外界質疑，並於季後賽中接連擊敗活塞、塞爾蒂克，挺進東區冠軍賽。布朗森接著說道：「我不在乎外界怎麼看待我們這次的失利，我只知道我們擁有什麼。」

對於下個賽季能否重返東區冠軍賽舞台，甚至更上一層樓挑戰總冠軍賽，布朗森與其他尼克隊員皆抱持著樂觀自信的態度。