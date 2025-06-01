NBA／溜馬火力爆發6戰淘汰尼克 睽違25年重返總冠軍賽

帶著3比2領先回到主場，溜馬不想夜長夢多。靠著第三節外線火力爆發，一口氣拉開15分領先優勢，儘管尼克第四節全力追趕，但始終難以越過鴻溝，甚至比分一度拉開到21分差，最終溜馬以125比108拿下重要關門勝利，以4勝2敗淘汰尼克。

溜馬以東區第4種子之身一路過關斬將，繼1999-00年賽季後再度闖進總冠軍賽，接下來將要挑戰聯盟龍頭雷霆。

上半場比賽雙方命中率都超過5成，布朗森（Jalen Brunson）、布里吉斯（Mikal Bridges）和阿努諾比（OG Anunoby）得分均達雙位數，溜馬雖只有席亞康（Pascal Siakam）拿到16分是唯一得分兩位數的球員，但攻勢顯得更分散，且三分球15投8中，明顯優於尼克，讓他們在籃板劣勢之下猶能取得4分領先。

不過進入第三節後，溜馬先是拉出一波8比0攻勢，雙方來到兩位數分差；在這一節除了席亞康持續攻城掠地，溜馬板凳部隊持續貢獻，團隊轟進7記三分球，三節打完溜馬已經拉開15分差。

尼克雖然第四節在唐斯（Karl-Anthony Towns）和阿努諾比的強攻下試圖反擊，但布朗森在對手壓制下還是難以有效發揮，反觀溜馬攻勢更加凌厲，外線開火與攻守轉換不斷摧毀尼克防線，終場前4分22秒，一度領先達19分。尼克反撲無力，只能目送對手挺進總冠軍賽舞台。

溜馬全隊7人得分達雙位數，席亞康18投10中拿下31分5籃板3助攻3阻攻，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）21分13助攻6籃板3抄截；奈哈德14分8助攻6抄截，托平（Obi Toppin）屢屢轟炸籃框11投7中得到18分。

透納（Myles Turner）和奈史密斯（Aaron Nesmith）分別拿到11分、10分；替補中鋒布萊恩（Thomas Bryant）也有優秀表現，5投3中包含兩記三分球得到11分。

溜馬團隊命中率達到54.1%，三分球33投17中，比尼克足足多出8顆，助攻數也是30比23，在進攻端的表現幾乎是全面勝出；此外在防守端，溜馬也有效控制住布朗森的破壞力。

相較於溜馬的多點開火，尼克攻勢依然集中在先發主力，阿努諾比得到24分5籃板3助攻2抄截2阻攻，唐斯22分14籃板；布朗森19分7助攻，布里吉斯15分，兩人一共發生10次失誤。