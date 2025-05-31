NBA／稱讚哈利伯頓是聯盟門面！喬治：關鍵時刻表現好

溜馬隊當家控衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）今年曾被票選為「最過譽球員」，不過他在季後賽證明自己，帶隊距離總冠軍賽只差一場勝利。76人隊前鋒喬治（Paul George）也直呼，哈利伯頓是聯盟門面。

喬治生涯前7季效力溜馬，是當時陣中的招牌球星。他近日在Podcast節目談到哈利伯頓，「在我眼中，他就是超級巨星。他是NBA門面，球隊的第一選擇，以傳球為先的組織型控衛，但同時能在比賽最後關頭扮演得分手。」

「他關鍵時刻一直表現很穩定，可以單打，雖然那不是他的主要風格。我希望看他繼續這樣打下去，我知道他一定會的」喬治說。

哈利伯頓東區冠軍賽G5在尼克隊主場只得8分，溜馬終場以94：111輸球，目前系列賽仍以3：2領先，明天將回溜馬主場，進行G6。