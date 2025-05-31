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NBA／愛德華與偶像KD聯手？傳灰狼休賽季有意和太陽交易
灰狼隊在西區冠軍賽被雷霆隊淘汰，據資深記者阿米克（Sam Amico）報導，灰狼隊休賽季可能爭取交易太陽隊巨星杜蘭特（Kevin Durant）。
阿米克提到，灰狼需要另一位與愛德華（Anthony Edwards）並肩作戰的領袖，灰狼將於休賽季再次追求杜蘭特，愛德華與杜蘭特私交很好，去年夏天是美國男籃隊友，愛德華也多次公開表示杜蘭特是他最崇拜的球員。
阿米克進一步指出，今年2月太陽曾嘗試交易杜蘭特，灰狼是對杜蘭特感興趣的球隊之一，杜蘭特合約中沒有禁止交易條款，消息人士指出，他對加盟灰狼有興趣。
杜蘭特今年9月就要滿37歲，仍寶刀未老，本季出賽62場，平均有26.6分6.0籃板4.2助攻，投籃命中率52.7%，三分命中率43.0%，合約只剩下賽季，年薪為5470萬美元。
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