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NBA／雷霆灰狼戰況一面倒 創近年分區冠軍賽最慘收視

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
雷霆灰狼5場系列賽有４場勝分差達到至少15分，且每場比賽中一方皆曾取得至少24分領先。一面倒的戰況也讓觀眾興趣缺缺。 路透社
雷霆灰狼5場系列賽有４場勝分差達到至少15分，且每場比賽中一方皆曾取得至少24分領先。一面倒的戰況也讓觀眾興趣缺缺。 路透社

聯盟龍頭雷霆在西區冠軍賽第5戰以30分之差狠狠痛宰灰狼，然而在風光重返總冠軍賽舞台的同時，兩支小市場球隊相碰偏偏又是一面倒的戰況，卻是帶來了低迷的收視表現。

根據《ESPN》收視統計顯示，這場比賽平均僅吸引462萬名觀眾收看，是自2013年以來收視最低的西冠比賽之一，僅高於2020年疫情期間與9月NFL開季週日撞期下的湖人對金塊第2戰（328萬）。

此外，這場比賽也是自2007年馬刺對爵士第5戰的394萬以來，收視最低的西區冠軍賽第5戰，甚至還低於疫情期間「泡泡賽季」的湖人對金塊系列賽第5戰，當時兩隊平均收視是499萬。

如果與去年獨行俠對灰狼第5戰相比，收視人數可說是整整下滑了26%之多，去年收視成績為626萬。

以聯盟近幾年的東西分區冠軍賽來看，雷霆灰狼的第5戰是自2021年疫情延後舉行的老鷹對公鹿第2戰（380萬）以來，收視最低的一場比賽，也低於「泡泡賽季」熱火對塞爾蒂克第5戰的454萬。

整個西區冠軍戰系列賽同樣收視慘澹，5場平均收視為559萬人次，較去年的灰狼對獨行俠系列賽的674萬下滑了17%，同時也是自2021年以來收視最低的分區冠軍賽系列。當年太陽對快艇的平均收視為549萬、公鹿對老鷹則是499萬。

在這5場比賽中，有４場勝分差達到至少15分，且每場比賽中一方皆曾取得至少24分領先。第3戰雷霆曾最多落後45分，第5戰最多領先39分，第1戰與第2戰分別領先26分與24分。

雙方唯一打得較為接近的比賽為第4戰，雷霆最終以2分勝出，全場最多領先僅11分，這場比賽也是本系列收視最高的一場，共吸引653萬人次收看。

奧克拉荷馬市為30支球隊中媒體市場最小的城市之一，但過去杜蘭特（Kevin Durant）與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）領軍時期的分區冠軍賽收視表現相對亮眼。尤其是2016年對上73勝勇士的7場大戰，至今仍是自2002年以來收視最高的分區冠軍賽系列，平均收視接近千萬人。

至於雷霆其他3次西冠對手分別為2011年的獨行俠、2012與2014年的馬刺，平均收視分別為690萬、780萬與680萬人次。

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