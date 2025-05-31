NBA／鵜鶘威廉森遭指控強暴等多項罪刑！律師發聲明否認

鵜鶘隊球星「胖虎」威廉森（Zion Williamson）近日遭一名女子提告，曾對她性虐待、肢體暴力、情緒操控與財務剝削，威廉森的律師發聲明，駁斥所有指控。

據報導，這名女子以化名多伊（Jane Doe）提出指控，表示兩人關係始於威廉森杜克大學大一時期，從2018年延續至2023年。她聲稱威廉森在這段期間持續性虐待、控制與威脅。

訴狀中提到女子曾兩度被強暴，還有多次掐頸行為，力道讓她合理懼怕自己會沒命，數度失去意識。她還控訴威廉森曾未經同意闖入她住處並偷竊，還指控威廉森多次威脅要殺害她與她家人。據ESPN報導，女子的求償金額可能落在1800萬至5000萬美元之間。

威廉森的律師發聲明駁斥所有指控，「我們極度重視這些指控，但完全否認。訴狀內容完全錯誤且輕率，看起來更像帶有財務動機、意圖剝削職業運動員的操作。」

律師補充，威廉森與該女子過去確實有合意關係，但數年前已結束，當時及事後原告從未提出任何異議或指控。威廉森曾就對方試圖勒索行為報警，並計劃提起反訴。

律師進一步表示：「雖這些指控是虛假的，我們仍理解嚴重性，歡迎透過司法程序釐清真相，我們有信心法庭會還威廉森清白。」