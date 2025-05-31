NBA／引導隊友更強大！哈利伯頓飛躍式成長 球風特質可比擬柯瑞

溜馬當家少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）毫無疑問地成為聯盟本季季後賽的爆紅新門面。他在場上的持球與無球風格兼具，讓溜馬距離闖入睽違25年之久的總冠軍賽僅差一勝。

在東區決賽第4戰，哈利伯頓寫下歷史紀錄，成為NBA季後賽史上首位單場達成「30分、15助攻、10籃板且零失誤」的球員。這位連續兩季入選年度NBA最佳陣容的年輕控衛，如今更被拿來與勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）相提並論。

「他擁有在有球與無球之間自由轉換的能力，這在當今聯盟中相當罕見，」一位西區球隊的高層主管評論道，「這讓他擁有類似柯瑞的特質。」

與許多以個人為核心的進攻體系不同，哈利伯頓帶領的是一支強調分享球權與團隊運作的球隊。

一名西區球探表示：「哈利伯頓會把球傳出去，善用運球遞手傳球（Dribble Hand Off）與擋拆等戰術，讓所有球員都能參與進攻。像是奈史密斯（Aaron Nesmith），他現在在防守端拼命表現，因為他知道自己會獲得出手機會。」

該名球探坦言，自己原本不認為哈利伯頓有這樣的飛躍式進步：「他展現出超乎預期的能力，因為他讓身邊的隊友變得更好。這些球員都被放在適合發揮的位置，並在哈利伯頓的引導下打出職業生涯最佳表現。因為信任與系統，他們如今都是最好的自己。」

隨著哈利伯頓持續主導比賽節奏，溜馬團隊戰力也被極大化，這位控衛不僅是球隊的進攻發動機，更是激發全隊潛能的核心關鍵。