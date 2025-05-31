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NBA／被MVP亞歷山大徹底宰制！愛德華誓言：夏天拚命訓練

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
愛德華5場系列賽有3場得分低於20分，表現相當起伏。 美聯社
愛德華5場系列賽有3場得分低於20分，表現相當起伏。 美聯社

灰狼在西區冠軍賽第5戰慘輸雷霆30分，連續第2年止步於總冠軍賽門前，當家球星愛德華（Anthony Edwards）在賽後向球迷保證，他會在休賽季全力以赴、努力提升自己。

「這個夏天我會拼命訓練，」愛德華信誓旦旦地表示，「沒有人會比我更努力。這點我可以保證。」

這番話發生在新科年度MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍徹底宰制愛德華的系列賽之後。雖然愛德華例行賽場均攻下27.6分，排名聯盟第4，但在與雷霆的5場比賽中，有3場得分未達20分。

特別是在這場關門戰中，愛德華18投7中包含三分球7投1中僅拿下19分，另有3次失誤。在他上場的39分鐘內，灰狼淨輸29分。

「他們是更強的球隊。他們上場就打爆了我們，」愛德華說，「我們輸了這場比賽，也輸了整個系列賽。」

「我不明白為什麼大家會覺得這會讓我很痛苦，對我來說這是令人興奮的事情，」愛德華說道。「我才23歲，我還有很多次機會可以再來。我難過的是為了康利（Mike Conley），我讓他失望了。我們去年嘗試過一次，但沒能成功，今年再試一次，也沒能做到。我們明年會再試一次。但要說『受傷』，那詞不太對。我沒事的，我很好。」

儘管系列戰以大比分落敗，從3月起至分區第二輪系列賽為止，灰狼仍打出25勝6敗的亮眼成績。他們在首輪以第6種子淘汰第3種子的洛杉磯湖人，次輪也在5戰內擊退金州勇士，為這個動盪但堅韌的賽季寫下強而有力的篇章。

「我還記得季中和愛德華談過，」芬奇（Chris Finch）回憶道，「我問他，什麼樣的表現算是好球季？他說：『打進季後賽、贏下一輪，然後看看可以走多遠。』那正好也和我想的一樣。」

「有一段時間我們真的以為完了，一切都崩了。但我們撐過來了。今年我們做得不錯，只是最後又差一點。明年再接再厲。」愛德華說。

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