NBA／字母哥不是當代最強大前鋒？格林：和鄧肯、賈奈特不同
公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）攻防兩端都具備統治力，被許多球迷和媒體視為頂級大前鋒，不過勇士隊格林（Draymond Green）認為，字母哥不是當代最偉大的大前鋒。
節目主持人戴維斯（Baron Davis）詢問，「是否同意字母哥是當代最佳大前鋒」，格林回答，「我不同意，原因是這樣，字母哥所處的時代已經是『無位置籃球』時代，我不認為他整個生涯都是真正意義上的大前鋒。」
格林進一步解釋，「人們稱他為大前鋒，是因為你必須讓一名大前鋒去守他。你看真正的傳奇大前鋒，鄧肯（Tim Duncan）或賈奈特（Kevin Garnett），字母哥的打法根本不像他們。」
格林強調，字母哥具備頂尖切入與控球能力，是罕見的全能型球員，他擁有高大體型與爆發力，讓公鹿圍繞他建立外圍射手體系，人們按照隊伍配置將他歸類在大前鋒，但這種劃分已不合時宜。
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