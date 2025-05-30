NBA／印城記者追問引爆衝突 席亞康怒回：你哪位？到底想幹嘛？

在溜馬客場以17分之差敗給尼克、無緣提前關門的賽後記者會上，主力鋒線席亞康（Pascal Siakam）與《印城星報Indy Star》專欄作家多伊爾（Gregg Doyel）卻爆發激烈口角衝突，反而意外成為場外焦點。

在記者會上，多伊爾不斷追問席亞康，為什麼溜馬會讓尼克在這場比賽中「打得更拚、更具侵略性」。席亞康聽聞後表情顯得不悅，直言回應：「你在說什麼？他們比我們打得更努力，這很正常。我們也有努力，但他們就是更拚命。你到底想說什麼？我不明白。」

面對記者持續反覆提問，席亞康進一步表示：「這種情況在比賽中就是會發生啊！」接著還問對方：「你還好吧，兄弟？」語氣中充滿不耐，也稍微露出嫌惡的表情。「你想從我嘴巴裡問出些什麼，我很清楚。我就已經回答你了。我都告訴你了，你還要我說什麼。還是你來跟我說吧。請便。」

"You good bro?... Who is this guy?" 😳👀



Awkward exchange between Pascal Siakam and this reporter after Pacers Game 5 loss 😬 pic.twitter.com/t3Y5bEeGhu — Bleacher Report (@BleacherReport) 2025年5月30日

席亞康之後更轉頭詢問旁人該位記者是誰，並得到回應：「他是《印城星報》的多伊爾。」

值得注意的是，多伊爾過去就曾在記者會中引發爭議。他在去年WNBA賽季初，曾在面對狂熱隊（Indiana Fever）新秀球星克拉克（Caitlin Clark）時，對其比出心型手勢，並說：「你也對我這樣做，我們就能好好相處了。」

該行為被視為不當騷擾，引起輿論譴責，事後《印城星報》對多伊爾祭出兩週停職處分，禁止他參與狂熱隊的採訪活動。多伊爾隨後發表專欄向克拉克道歉，承認自己言行「完全錯誤」。

Man, Gregg Doyel is such a weirdo. He was referring to Caitlin Clark's 🫶🏽 gesture in this exchange. She's gonna have a restraining order against him by the end of the preseason. 🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/Nx8w3x9WbD — Joshua Sánchez (@jnsanchez) 2024年4月17日

回到這場比賽本身，席亞康此戰表現平平，13投5中僅攻下15分，外加6籃板與5助攻。這與他在系列賽第2戰狂砍39分、第4戰再拿30分的火燙手感形成對比。

不過溜馬仍以3比2領先尼克，下一戰將於台灣時間週日回到主場。先前雙方在印城主場戰成1勝1敗平手，溜馬有機會在自家主場終結系列賽，這將會是他們自2000年以來首度打進總冠軍賽。