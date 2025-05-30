快訊

獨／與廖峻不是夫妻！為報恩擦屎、洗澡 楊文慈心酸：還被說小三

端午假期首日…綠島4外籍遊客浮潛僅3人上岸 警消海巡搜救中

新冠疫情再度升溫 醫曝「病毒不會離開我們」：1徵兆才須警覺

NBA／巴克利稱讚唐斯「腳」很好看 請他改掉亂犯規毛病

聯合新聞網／ 綜合報導
尼克隊明星長人唐斯。 美聯社
尼克隊明星長人唐斯。 美聯社

尼克隊明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns）今天帶膝傷上陣，砍下24分13籃板，幫助尼克以111：94擊敗溜馬隊，將東區冠軍賽戰線延長至G6，唐斯賽後接受傳奇球星巴克利（Charles Barkley）訪問，被稱讚腳很好看。

唐斯賽後穿著拖鞋接受訪問，巴克利突然稱讚，「你是唯一我看過腳長得還不錯的籃球員。」唐斯回說，「向我媽致敬。」

唐斯季後賽經常陷入犯規麻煩，巴克利問他，「你為何老是犯那些愚蠢的犯規？」唐斯笑回，「只有天知道」。

巴克利接著對唐斯說，「你拿到第4犯後被換下場，（溜馬）就開始反攻，你真的要停止這樣做。」唐斯表示，「你說得沒錯，這真的會害到我球隊。」

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動

▪👏結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88！

《誰是NBA季後賽預測王》

▪ 每一輪均可預測 球衣、公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

巴克利 尼克 NBA季後賽 Karl-Anthony Towns

相關新聞

NBA／尼克G5成功續命！布朗森、帶傷唐斯飆56分擊退溜馬

東區冠軍賽1：3落後的尼克，今天回到主場背水一戰，在雙星布朗森（Jalen Brunson）、唐斯（Karl-Antho...

NBA／僅得8分讓尼克續命 溜馬哈利伯頓：糟糕的夜晚

NBA東區冠軍賽第五戰，溜馬今天在作客尼克主場卻是一路挨打，尤其前一場比賽攻下大三元的主控哈利伯頓（Tyrese Hal...

NBA／並肩東區三大傳奇後衛 布朗森：生死戰必須跳出來

尼克今天在東區冠軍賽第五戰於背水一戰的情況下，靠著雙星布朗森（Jalen Brunson）、唐斯（Karl-Anthon...

NBA／巴克利稱讚唐斯「腳」很好看 請他改掉亂犯規毛病

尼克隊明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns）今天帶膝傷上陣，砍下24分13籃板，幫助尼克以111：94擊敗溜馬隊，將東區冠軍賽戰線延長至G6，唐斯賽後接受傳奇球星巴克利（Charles

NBA／尼克續命！聯手布朗森飆分寫紀錄 唐斯：他不是一個人

美國職籃NBA紐約尼克在東區冠軍賽瀕臨淘汰，所幸今天布朗森狂轟全場最高32分，並成功封鎖對手得分之鑰哈利伯頓，終場以11...

NBA／單季季後賽10場破30分 布朗森比肩喬丹、布萊恩

在沒有退路的情況下，回到紐約主場的尼克將士用命，在一路領先優勢之下，以17分之差痛擊了溜馬，系列賽扳成2比3，保住一絲希望。 布朗森（Jalen Brunson）毫無疑問成為尼克致勝功臣，全場1

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。