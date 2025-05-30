NBA／巴克利稱讚唐斯「腳」很好看 請他改掉亂犯規毛病

尼克隊明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns）今天帶膝傷上陣，砍下24分13籃板，幫助尼克以111：94擊敗溜馬隊，將東區冠軍賽戰線延長至G6，唐斯賽後接受傳奇球星巴克利（Charles Barkley）訪問，被稱讚腳很好看。

唐斯賽後穿著拖鞋接受訪問，巴克利突然稱讚，「你是唯一我看過腳長得還不錯的籃球員。」唐斯回說，「向我媽致敬。」

唐斯季後賽經常陷入犯規麻煩，巴克利問他，「你為何老是犯那些愚蠢的犯規？」唐斯笑回，「只有天知道」。

巴克利接著對唐斯說，「你拿到第4犯後被換下場，（溜馬）就開始反攻，你真的要停止這樣做。」唐斯表示，「你說得沒錯，這真的會害到我球隊。」