NBA／單季季後賽10場破30分 布朗森比肩喬丹、布萊恩

在沒有退路的情況下，回到紐約主場的尼克將士用命，在一路領先優勢之下，以17分之差痛擊了溜馬，系列賽扳成2比3，保住一絲希望。

布朗森（Jalen Brunson）毫無疑問成為尼克致勝功臣，全場18投12中包含4記三分球，狂轟32分5籃板5助攻，他在季後賽已經累積6次至少拿到30分5籃板5助攻的表現，正式超越75大球星傳奇中鋒尤恩（Patrick Ewing），與名將佛雷瑟（Walt Frazier）並列隊史第一。

此外，布朗森來到尼克也才第3年，但其生涯季後賽已經累積拿到1238分，排名躍居隊史第6多，落後尤恩的2787分、佛雷瑟的1927分、瑞德（Willis Reed）的138分、史塔克斯（John Starks）的1352分、狄博學（Dave DeBusschere）的1340分。

JALEN BRUNSON SHINES in GAME 5 ✨



🌟 32 PTS

🌟 5 REB

🌟 5 AST

🌟 4 3PM



KNICKS FORCE GAME 6 in INDY! pic.twitter.com/2T0DJQFQfs — NBA (@NBA) 2025年5月30日

布朗森在本季季後賽已經有10場比賽至少拿到30分，成為史上第10位有如此表現的後衛。前面9人分別是喬丹（Michael Jordan）、布萊恩（Kobe Bryant）、柯瑞（Stephen Curry）、艾佛森（Allen Iverson）、韋德（Dwyane Wade）、衛斯特（Jerry West）、、唐西奇（Luka Doncic）、布克（Devin Booker）、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。

若再加上助攻表現，這份名單就更限縮了。根據NBA官方統計，布朗森是史上僅有的4名球員，能在單一季後賽累積兩位數次數單場至少30分5助攻的球員，前3人分別是喬丹、詹姆斯（LeBron James）和剛拿到總冠軍門票的亞歷山大。

Eastern Conference guards with double-digit 30-point games in a playoff run:



— Dwyane Wade

— Allen Iverson

— Michael Jordan

— Jalen Brunson



That's it. pic.twitter.com/X6URAM0Qce — StatMuse (@statmuse) 2025年5月30日

「我們已經是面臨背水一戰了，所以必須全力以赴。」布朗森賽後談到這場不能輸的比賽。

他表示。「我對我們此戰的表現感到自豪。現在我們只需要再下一戰複製這樣的狀態，繼續在這個基礎上鞏固提升。」

近3個賽季的季後賽，布朗森已經累積21次至少拿到30分，這項數據高居全聯盟之冠，贏過泰托姆（Jayson Tatum）、約柯奇（Nikola Jokic）和亞歷山大等，足見其進攻破壞力。