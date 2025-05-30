NBA／尼克續命！聯手布朗森飆分寫紀錄 唐斯：他不是一個人

紐約尼克在東區冠軍賽瀕臨淘汰，所幸今天布朗森（Jalen Brunson）狂轟全場最高32分，並成功封鎖對手得分之鑰哈利伯頓（Tyrese Haliburton），終場以111比94擊敗溜馬，將系列戰扳成2比3。

季後賽東區冠軍賽採7戰4勝制，尼克前役客場吞敗後，系列戰陷入1比3淘汰邊緣，今天回到主場面臨「背水一戰」，從開局即祭出嚴防，並成功限制溜馬主控哈利伯頓的發揮，讓他全場僅拿8分、6助攻與2籃板，3項數據都寫下5場系列賽新低，成為如願續命關鍵。

此役上半場尼克靠著主控布朗森、明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）聯手飆分，手握雙位數領先，甚至第三節結束擴大分差至近20分；溜馬決勝節試圖反撲，不過尼克仍靠著多點開花澆熄對手的氣勢，最後順利守住主場勝利，將系列戰扳成2比3。

本場尼克共有5名球員得分達到雙位數，其中「一哥」布朗森攻下全場最高32分，外帶5籃板、5助攻，而帶著左膝傷勢上陣的唐斯則貢獻「雙十」24分、13籃板。

唐斯賽後接受媒體聯訪時表示，已經被逼到絕境，在場上必須拿出能量，否則賽季將提前結束，並稱讚隊友布朗森總會適時挺身而出，「他也不會一個人承擔所有責任，畢竟我們是兄弟、家人。」

根據統計，布朗森與唐斯在分區冠軍賽前5戰得分都在20分以上，成為史上第3對達成此紀錄的組合，前一對已經要追溯到2002年的湖人「OK連線」歐尼爾（Shaquille O'Neal）、布萊恩（Kobe Bryant）。

JALEN BRUNSON SHINES in GAME 5 ✨



🌟 32 PTS

🌟 5 REB

🌟 5 AST

🌟 4 3PM



KNICKS FORCE GAME 6 in INDY! pic.twitter.com/2T0DJQFQfs — NBA (@NBA) 2025年5月30日

至於溜馬部分，前役繳出超級大三元、締造NBA季後賽紀錄的主控哈利伯頓，系列賽前4場可繳出場均24.3分、11助攻，此役他遭對手徹底封鎖，無法有效串連球隊攻勢，而替補出發的馬瑟倫（BennedictMathurin）則拿下全隊最高23分。