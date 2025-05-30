NBA／僅得8分讓尼克續命 溜馬哈利伯頓：糟糕的夜晚

NBA東區冠軍賽第五戰，溜馬今天在作客尼克主場卻是一路挨打，尤其前一場比賽攻下大三元的主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton），全場僅7次出手拿下8分，賽後溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）也直言，回去後會與哈利伯頓討論並給予他協助。

今年季後賽再度證明身手的哈利伯頓，是溜馬在東區冠軍賽前4戰打完取得3：1聽牌的最大功臣，不過在今天的關鍵第5戰，尼克派出布里吉斯（Mikal Bridges）等人輪番看防，哈利伯頓卻是手感盡失，全場僅出手7次命中2球，三分球更是2投盡墨，僅有8分、6助攻演出。

在球隊進攻發動機狀況不佳的情況下，連帶影響到球隊先發陣容的表現，僅有席亞康（Pascal Siakam）一人拿下雙位數得分，溜馬也在一路落後的情況下讓尼克成功續命。

賽後在談到自身表現時，哈利伯頓說：「這對我來說是個糟糕的夜晚，在進攻突破與推進方面，我必須做得更好，我要為球隊定下基調，打出進攻上的優勢才行。」

哈利伯頓強調，對手在他今天持球時所給予的壓力，並沒有讓他感到訝異，「我們賽前是3：1領先，反觀對手是背水一戰，他們肯定會打得如此拚命，但我們也必須做好準備，現在輪到我們在第六戰回應。」

至於席亞康則認為，球隊從跳球那一刻起，就沒有做出相對的回應，「從比賽開打後他們就打得比我們更有侵略性，他們主動出擊，但我們卻沒有回應，這場比賽對手比我們更努力，不過接下來我們將回到主場，展現我們應有的實力。」