NBA／「甜瓜」談籃球名人堂引薦人選 盼三大傳奇巨星賞臉

生涯總得分史上前10名、入選10次明星賽的「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony），將於今年9月正式入選籃球名人堂。如今外界最受關注的問題是，安東尼希望誰來當他的引薦人？

日前，安東尼就在喬治的節目《Podcast P with Paul George》中說出他的願望，他希望的人選有「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）、「戰神」艾佛森（Allen Iverson）和「香蕉船兄弟」韋德（Dwyane Wade）。

「我是受到喬丹的啟發，」安東尼直言，「不僅是從籃球角度來說，他作為名人堂成員，從我18、19歲起就看出我有潛力能進入名人堂，這點對我意義重大。所以他一定得在場。」

安東尼是喬丹品牌旗下代言人。圖截自X

安東尼接著談到與他職業生涯關係密切的艾佛森：「AI對我整個職業生涯有極大影響，我們都知道他對這一代人的意義。我們與他有相同背景，從艱困環境中走出來，依然努力打拼。」

至於第3位人選，安東尼毫不猶豫地提到曾與他並肩作戰過的好友韋德：「我的兄弟也是名人堂成員，我也想讓他一同來參與。」

安東尼是喬丹品牌（Jordan Brand）旗下的首位簽名運動員，2003年選秀後不久便與該品牌簽約，成為喬丹鞋款的主代言人。他也曾在芝加哥與喬丹一起訓練兩週，深受指導。

此外他與艾佛森的關係也不僅止於崇拜。兩人曾在丹佛金塊一起搭檔，這段並肩作戰的經歷讓安東尼從偶像關係轉化為實際學習。至於韋德，他與安東尼同為2003年黃金選秀梯隊的代表，兩人參加過2004年雅典奧運與2008年北京奧運，攜手帶領美國隊上演「救贖之旅」。

安東尼和艾佛森昔日在金塊組成雙槍搭檔。 路透社

安東尼坦言，要選出唯一一位引薦人實在太難。「我的人生不是只有一個人影響的，所以我現在需要3位。那會是超狂的三人組啊！」

今年除了安東尼外，其他一同入選籃球名人堂的成員還包括：「魔獸」霍華德（Dwight Howard）、WNBA傳奇球星柏德（Sue Bird）、現任公牛總教練唐納文（Billy Donovan）、以及2008年美國男子奧運籃球隊等。

安東尼與同梯好友韋德。 美聯社

過往大多數名人堂成員通常會只由一位球星引薦。例如華頓（Bill Walton）在1998年引薦「大鳥」柏德（Larry Bird），柏德又在2002年引薦魔術強森（Magic Johnson）；湯普森（David Thompson）則是在2009年引薦了喬丹。

但其實也有例外，例如巴克利（Charles Barkley）在2006年由柯蘭吉洛（Jerry Colangelo）與摩西馬龍（Moses Malone）共同引薦；2023年，帕克（Tony Parker）由鄧肯（Tim Duncan）與吉諾布里（Manu Ginobili）一同引薦。同年，馬刺三巨頭也與「海軍上將」羅賓森（David Robinson）一同擔任總教練波波維奇（Gregg Popovich）的引薦人。

目前尚不清楚安東尼是否已與喬丹、艾佛森與韋德正式談妥此事，但若3人真的願意登台，勢必將為這場盛典增添傳奇色彩。