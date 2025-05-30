NBA／尼克G5成功續命！布朗森、帶傷唐斯飆56分擊退溜馬

東區冠軍賽1：3落後的尼克，今天回到主場背水一戰，在雙星布朗森（Jalen Brunson）、唐斯（Karl-Anthony Towns）攜手攻下56分下，最終尼克就以111：94擊敗溜馬，再將戰線拉長到溜馬主場。

溜馬在系列賽第4戰靠著主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）繳出32分、15助攻、12籃板的大三元表現下，在主場以130：121取勝，系列賽取得3：1聽牌優勢，有望在今天搶下暌違25年的冠軍賽門票。

不過今天尼克回到主場在沒有退路的情況下，展現旺盛的贏球企圖心，尤其是主控布朗森在首節就以9投6中的好表現拿下14分，但溜馬表現也不遑多讓，團隊也砍進4顆三分球，首節打完尼克以4分領先。

但今天帶傷上陣的唐斯在第二節挺身而出，遠投近切的表現帶動起尼克團隊攻勢，包括阿努諾比（OG Anunoby）、哈特（Josh Hart）、麥克布萊德（Miles McBride）等人都加入搶分行列，讓尼克一口氣將領先優勢擴大到雙位數，上半場打完尼克也保有11分領先。

易籃後尼克持續加大進攻力道，在第三節單節拿下34分，反觀溜馬今天在哈利伯頓表現不如預期的情況下，在下半場也未能將比數縮小，甚至在第四節後段溜馬主帥卡萊爾（Rick Carlisle）所幸將主力球員全面換下，提前為第6場比賽備戰，最終尼克也以17分差距帶走勝利。

尼克今天以布朗森和唐斯分別攻下32分和24分、13籃板表現最佳，替補上陣的哈特則有12分、10籃板，至於溜馬今天先發僅有席亞康（Pascal Siakam）拿下雙位數的15分，替補上陣的馬瑟倫（Bennedict Mathurin）則是攻下團隊最高的23分，哈利伯頓8分、6助攻。