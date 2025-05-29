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NBA／亞歷山大致敬「黑暗期」球迷 魔術強森向雷霆道歉

聯合新聞網／ 綜合報導
亞歷山大(右)。 美聯社
亞歷山大(右)。 美聯社

雷霆隊2012年靠著「三少」杜蘭特（Kevin Durant）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和哈登（James Harden）闖進總冠軍賽，不敵熱火隊。13年後亞歷山大（Shai Gilgeous- Alexander）領軍這支新生代雷霆重返總冠軍賽舞台，亞歷山大直呼要向雷霆球迷們致敬。

2019-20賽季雷霆將看板球星衛斯布魯克交易至火箭隊，換來保羅（Chris Paul）等籌碼，還用明星前鋒喬治（Paul George），換回亞歷山大等資產，被視為重建的開始。雖然保羅帶領雷霆闖進季後賽，但首輪就被淘汰。

2020-21賽季保羅轉戰太陽隊，雷霆接下來2季分別只有22勝、24勝。2022-23賽季亞歷山大成為全明星，球隊拿下40勝，附加賽出局。上季雷霆成為57勝的頂級強隊，但西區第二輪輸給獨行俠隊，今年團隊實力再度升級，例行賽68勝，如今淘汰灰狼隊，闖進總冠軍賽。

亞歷山大毫無懸念拿下西區冠軍賽MVP，他受訪時表示，「我想向這些球迷致敬，從我來到這裡的那幾年起，他們就一直都在。這座球館曾經歷過一些非常黑暗、不快樂的時光，而這些球迷始終陪伴我們，無論順境逆境，所以我們首先非常感激他們。」

亞歷山大成為2015-16賽季柯瑞（Stephen Curry）後，首位拿下例行賽MVP並闖入總冠軍賽的球員，他強調這不是終點，「我們離目標又近一步，為此感到開心，但還有4場勝利要去爭取，4場非常難的比賽，我們要在這4個夜晚裡展現最好的自己，才能達成最終目標。」

西區冠軍賽MVP以傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）名字命名，魔術強森先前曾表示不看好雷霆，如今他也發文寫道，「我想向雷霆隊道歉，因為我低估了他們，不認為他們已經準備好爭奪總冠軍。」魔術強森也恭喜亞歷山大得獎，稱讚他在場上統治一切，場下為人謙遜。

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雷霆 灰狼 Shai Gilgeous-Alexander NBA季後賽

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