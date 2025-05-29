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NBA／綠軍傳將哈勒戴擺上交易桌 快艇、獨行俠高機率出手

聯合新聞網／ 綜合報導
塞爾蒂克為緩解薪資壓力，傳出要交易哈勒戴。 法新社
塞爾蒂克為緩解薪資壓力，傳出要交易哈勒戴。 法新社

在泰托姆（Jayson Tatum）因阿基里斯腱撕裂缺陣下，塞爾蒂克隊面臨著薪資上限第二門檻的限制，因此可能將發動交易來緩解資金壓力。其中，33歲的明星後衛哈勒戴（Jrue Holiday）被認為是潛在的交易籌碼之一。

據《MassLive》報導，快艇隊預計將成為積極追求哈勒戴的球隊之一。事實上，早在2023年重建中的拓荒者隊因哈勒戴無用武之地，將其擺上交易桌時，快艇便曾出價競標，但最終是由塞爾蒂克勝出。

快艇被評估最有可能出手吸收哈勒戴，包裹之一預估會包含波格丹諾維奇。 法新社
快艇被評估最有可能出手吸收哈勒戴，包裹之一預估會包含波格丹諾維奇。 法新社

哈勒戴目前仍有3年1.04億美元的合約在身，對於快艇而言是一筆不小的負擔。儘管如此，快艇的薪資仍有運用空間，例如可將波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）、尤班克斯（Drew Eubanks）與1名年輕新秀搭配出合格的交易包裹。

值得一提的是，哈勒戴本身來自洛杉磯，且曾就讀UCLA，若塞爾提克決定送走他，將其交易至家鄉球隊的理由或許較能夠緩與球迷的情緒。此外，根據知名NBA記者史坦（Marc Stein）指出，獨行俠隊或許也有意加入哈勒戴爭奪戰，使得他未來的動向備受矚目。

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