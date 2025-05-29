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NBA／雷霆季後賽4度大勝對手30+分 SGA全票獲選西冠MVP

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
SGA靠著系列賽平均31.4分、8.2助攻、5.2籃板、1.8抄截的數據，獲得全部9張選票拿下西區冠軍賽MVP。 路透
SGA靠著系列賽平均31.4分、8.2助攻、5.2籃板、1.8抄截的數據，獲得全部9張選票拿下西區冠軍賽MVP。 路透

NBA西區冠軍賽今天在雷霆隊以30分差距淘汰雷霆隊後落幕，其中雷霆年度MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）靠著系列賽平均31.4分、8.2助攻、5.2籃板、1.8抄截的數據，獲得全部9張選票拿下西區冠軍賽MVP。

今年率雷霆打出隊史最佳單季68勝的亞歷山大，在例行賽與金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）一路競爭年度MVP頭銜，兩人甚至在季後賽領軍碰頭，最終由雷霆在西區第二輪以4：3淘汰金塊，亞歷山大最終也搶下年度MVP頭銜。

來到西區冠軍賽後，亞歷山大的進攻火力再加溫，整個系列賽繳出平均31.4分、8.2助攻、5.2籃板、1.8抄截的數據，命中率4成57，三分球命中率3成18，且每場比賽能投進8.8次罰球，今天幫助雷霆以124：94淘汰灰狼，並成為史上第一支同年季後賽4度以30分以上差距擊敗對手的球隊。

亞歷山大毫無懸念拿下西區冠軍賽MVP，成為柯瑞（Stephen Curry）、約柯奇、唐西奇（Luka Doncic）後，第四位獲得此殊榮的球員，並有機會挑戰成為繼賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、喬丹（Michael Jordan）和歐尼爾（Shaquille O’Neal）後，史上第四位包辦年度得分王、年度MVP和總冠軍賽MVP的球員。

對於帶領年輕的雷霆重返暌違13年的總冠軍賽，雷霆教頭戴格諾（Mark Daigneault）表示，已經無法停下想繼續執教這支球隊的腳步，「我們很開心能打到總冠軍賽，但我也捨不得停下執教這支球隊的腳步，因為和他們在一起，每天都是不可思議的體驗。」

雷霆前一次打進總冠軍賽是由「三少」杜蘭特（Kevin Durant）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、哈登（James Harden）領軍，今年能夠同樣以年輕陣容再度爭冠，戴格諾說：「我還記得那支非常出色的球隊，我為普雷斯帝（Sam Presti）感到開心，在當初那支球隊之後，他們從零開始重建，現在又回到這裡，這對球團來說是一個了不起的成就。」

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雷霆 Shai Gilgeous-Alexander NBA季後賽

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