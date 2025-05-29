NBA／皮爾斯認為唐西奇弱點不在體重 點湖人防守問題
前塞爾蒂克隊球星「真理」皮爾斯（Paul Pierce）近日在節目中，評論湖人隊巨星唐西奇（Luka Doncic）的表現。他認為外界過於專注唐西奇體重問題，反而忽略防守心態才是阻礙他爭冠的核心關鍵。
「唐西奇場均能拿下30分、8籃板、8助攻，你們卻還在討論他的體重，這真的不是重點。」皮爾斯強調：「我們該討論的是他的防守態度，因為防守和籃板拼搶都是關乎心態的事情。」皮爾斯指出，唐西奇經常在防守端被針對，是他在球場上的最大漏洞。
唐西奇本季從獨行俠隊被交易至湖人後，曾因小腿傷勢缺席數周，他以健康狀態為湖人出賽28場，場均可得28.2分、8.1籃板、7.5助攻和1.6抄截，命中率為43.8%，三分命中率37.9%，表現仍維持全明星水準。
皮爾斯也點出湖人防守問題，2大主力詹姆斯（LeBron James）與里夫斯（Austin Reaves）都不以防守見長，這讓湖人在季後賽首輪，對灰狼隊的攻勢顯得無力抵抗，皮爾斯直言：「唐西奇必須學會防守，不能再讓對手輕鬆針對他，這才是他該改進的地方。」
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