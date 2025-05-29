NBA／前超音速球星坎普開槍案認罪 將面臨9個月牢獄之災

曾6度入選明星賽的退役球星坎普（Shawn Kemp）2023年涉及槍擊事件，據《西雅圖時報》報導，現年55歲的坎普周二在華盛頓州皮爾斯郡高等法院對「二級攻擊罪」認罪，檢方將建議判處他9個月的縣監獄刑期，正式量刑將於8月進行。

該案件源於2023年3月坎普在塔科馬市一家購物中心停車場開槍，當時他朝一輛車內的2名男子開火。儘管無人受傷，但事件導致該車輛與另一輛車損壞。起初，坎普被控一項一級攻擊罪並加上持槍加重處分，後來又追加另一項攻擊罪及駕車開槍指控。

坎普主張自衛，根據法院文件，他是在使用手機定位功能追查日前被盜的財物時，與涉嫌竊盜者發生對峙。當時他與工作人員外出參加演唱會時，車輛被闖入，包括其手機及多件個人收藏品遭竊。他循線追蹤至購物中心停車場，對方先開槍，他隨後還擊。幾日後警方尋獲該車輛，車內發現一個空槍套，卻未找到任何槍枝。

「坎普希望以這次經歷為契機，向年輕人傳達槍枝暴力的風險，成為社區的正面典範」其辯護律師基維亞特（Aaron Kiviat）表示。

根據認罪協議內容，坎普將被禁止持有槍枝，除9個月刑期外，還需接受1年社區監管並支付賠償金。檢方指出，由於2名被害人當時非法占有坎普財物，且目前均因其他案件服刑中，因此同意以認罪協議結案。

坎普生涯總共在NBA效力15季，代表西雅圖超音速隊時打出全盛期，6度入選全明星，1996年幫助球隊闖進總冠軍賽。坎普生涯場均14.6分、8.4籃板，總薪資超過9100萬美元。退役後他曾涉毒被捕，也因私生活問題飽受爭議，如今的槍擊案再次讓這位退役球星陷入風暴。

「我的職業生涯確實有許多波折。」坎普曾在《All the Smoke》節目中坦言，「若看數據與成績，我依然與那些最偉大的球員比肩。」然而如今的他，或許更需面對現實中難以抹去的陰影。