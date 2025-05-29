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NBA／灰狼首節只拿9分 雷霆大勝30分暌違13年重返總冠軍賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
雷霆5戰解決灰狼，高捧西區冠軍金盃。 美聯社
雷霆5戰解決灰狼，高捧西區冠軍金盃。 美聯社

NBA西區冠軍賽第五戰，聽牌的雷霆隊今天回到主場後上半場就在三星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、霍姆葛倫（Chet Holmgren）、威廉斯（Jalen Williams）輪番開砲下取得超過30分領先優勢，儘管下半場灰狼隊狀態回穩，但仍因為上半場失分過多，最終由雷霆以124：94勝出，搶下暌違13年的冠軍賽門票。

雷霆前一場比賽靠著三星攜手攻下95分，以2分差距險勝灰狼後系列賽率先聽牌，而兩隊今天回到奧克拉荷馬市再戰，背水一戰的灰狼在上半場卻出現攻守崩盤的狀況，尤其前一場比賽挺身而出的麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）、亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）今天手感急凍，上半場合計僅拿下3分。

反觀雷霆三星今天維持火燙手感，上半場三人就合力攻下50分，加上今年季後賽展現大鎖功力的卡盧索（Alex Caruso）再度扮演防守核心，上半場個人就進帳3次抄截，不僅與隊友聯手讓灰狼在首節僅攻下9分，創下灰狼隊史季後賽單節得分最低紀錄，還幫助雷霆上半場打完取得65：32的領先優勢。

易籃後，雷霆一度將領先優勢擴大到32分，儘管灰狼該節在明星前鋒藍道（Julius Randle）找回進攻手感的情況下單節拿下30分，但前三節打完雷霆仍保有26分領先優勢。

雷霆隊大勝灰狼隊30分，以4：1淘汰灰狼，挺進總冠軍賽。 美聯社
雷霆隊大勝灰狼隊30分，以4：1淘汰灰狼，挺進總冠軍賽。 美聯社

第四節雷霆在比賽最後9分鐘多特（Luguentz Dort）投進三分球後，再將差距擴大到32分，灰狼與雷霆也在比賽最後6分鐘陸續將先發球員換下場，宣布勝負提前底定，最終雷霆就以30分差距勝出，系列賽以4：1淘汰灰狼，晉級總冠軍賽。

雷霆今天以亞歷山大34分、8助攻、7籃板表現最佳，霍姆葛倫22分、7籃板、3阻攻，威廉斯19分、5助攻，灰狼則以藍道24分最佳，愛德華（Anthony Edwards）19分。

雷霆前一次打進到總冠軍賽已經是2012年，當時由杜蘭特（Kevin Durant）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、哈登（James Harden）領軍的雷霆，在西區冠軍賽以4：2淘汰馬刺隊，但總冠軍賽以1：4遭到由詹姆斯（LeBron James）、韋德（Dwyane Wade）領軍的熱火隊擊敗。

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雷霆 灰狼 Shai Gilgeous-Alexander NBA季後賽 Anthony Edwards

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