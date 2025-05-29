NBA／哈利伯頓有高人指點？請益WNBA傳奇後繳史詩級表現

溜馬隊球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）今年季後賽表現亮眼，背後竟有前WNBA傳奇球星柏德（Sue Bird）默默指點。據美媒報導，哈利伯頓季後賽開打前主動聯繫這位4屆WNBA總冠軍與名人堂成員，請教掌控比賽的技巧。

這段交流由溜馬助教博賽克（Jenny Boucek）牽線促成，哈利伯頓詢問柏德主導比賽的時機，例如什麼情況下該做球給隊友，何時又該自己出手。柏德表示，自己給予的建議是：「誠實面對自己的狀態，別讓自己的高球商變成一種干擾。」

WNBA傳奇柏德認為哈利伯頓的沈穩，是他能打出好表現的關鍵。 美聯社

對柏德來說，哈利伯頓最令人欣賞的並非只有關鍵時刻的表現，而是他在比賽中穩健的心態，幫助他做出正確的判斷。在對戰尼克隊東區冠軍賽G4中，哈利伯頓繳出32分、15助攻、12籃板且零失誤的歷史級數據，帶領溜馬以130：121取勝。

柏德強調，區別「好球員」與「偉大球星」的關鍵，在於他們如何面對失誤與低潮。哈利伯頓的韌性與團隊意識讓她留下深刻印象。目前溜馬手握3：1聽牌優勢，將在明天踢館尼克主場，力拼總冠軍賽門票，西區已確定由雷霆隊挺進總冠軍賽。