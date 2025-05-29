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NBA／唐斯因膝傷出戰成疑 尼克東區冠軍賽G5面臨挑戰

聯合新聞網／ 綜合外電報導
唐斯。 路透
唐斯。 路透

東區冠軍賽G5將重返尼克隊主場麥迪遜廣場花園，背水一戰的尼克更增添一項變數，明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns）因膝傷出戰成疑。

根據球隊傷兵報告，唐斯因膝傷被列為出賽成疑（50%機率上場），這對目前以1：3落後、瀕臨淘汰的尼克而言，無疑是一大隱憂。

唐斯是在G4倒數2分鐘與溜馬前鋒奈史密斯（Aaron Nesmith）膝蓋相撞，當下倒地顯得痛苦萬分，經隊醫簡單處理後仍帶傷上陣，但動作明顯受到限制。

賽後尼克主帥錫伯杜（Tom Thibodeau）表示：「他能回到場上是好跡象，但我們要等進一步評估結果再判斷。」唐斯本人則避談傷勢：「我現在只想著這場失利，沒時間想其他的。我們今晚做得不夠好，沒能拿下比賽。」

G4唐斯上半場因犯規問題只打14分鐘，拿下14分；下半場上場23分鐘中只得10分，其中末節出賽12分鐘只有2分，防守鬆散與失誤頻頻是尼克失利主因，球員們也坦承狀態不佳。

儘管身體狀況未明，唐斯仍展現領袖氣度，強調團隊過去總能在艱難時刻逆勢突圍，「我們總是能在看似不可能的情況中找到方法，現在我們面對的是本季最大一場硬仗，必須一場一場來，從下場比賽第一節開始，專注眼前。」

尼克G5將於主場迎戰溜馬，面對淘汰壓力與唐斯傷勢不明的雙重挑戰，能否延續系列賽生機，成為觀戰焦點。

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溜馬 尼克 NBA季後賽 Karl-Anthony Towns

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