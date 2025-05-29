NBA／吉迪尋求5年1.2億續約公牛 全明星後效率創生涯新高
據知名記者費雪（Jake Fischer）消息，即將成為受限制自由球員的公牛隊後衛吉迪（Josh Giddey），預計將尋求一份5年、總值至少1.2億美元的合約。
吉迪是去年6月被雷霆隊交易至公牛，當時公牛送出防守悍將卡盧索（Alex Caruso）作為主要交易籌碼。值得一提的是，公牛在完成交易後的休賽季，並未提供任何續約報價，讓吉迪今年進入受限制自由球員市場。
上季吉迪共為公牛出賽70場，繳出場均14.6分、8.1籃板與7.2助攻的全面數據，三分球命中率也提升至37.8%，場均出手4次。這是他生涯首次三分命中率突破35%，整體表現顯示出投射能力的穩定進步。
吉迪本季的球員效率值（PER）達到生涯新高的17.8，在全明星周末過後的19場比賽中更提升至24.0，顯示他與球隊磨合日益成熟，並具備成為建隊核心之一的潛力。
目前尚不清楚公牛是否願意滿足吉迪的薪資期待，但以他的年齡、成長曲線與場上貢獻，預料將成為市場上最受矚目的受限制自由球員。是否有其他球隊出手報價、迫使公牛面臨匹配壓力，也將成為今夏自由市場的重要觀察焦點之一。
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