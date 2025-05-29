NBA／2025夏季交易潮將引爆！字母哥與KD恐成震撼主角

2025年夏季休賽季可能將成為NBA史上最動盪的一段期間。多位聯盟消息人士向媒體透露，今年夏天有望出現大量重磅交易，甚至可能成為「史上最瘋狂的休賽季」。

知名記者費雪（Jake Fischer）指出，據多位球隊高層人員說法，包括公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與太陽隊巨星杜蘭特（Kevin Durant）都有可能被交易，塞爾蒂克也預計會拆散現有主力陣容。各隊之間的交易案蓄勢待發，許多關鍵球員的去向可能將徹底改變聯盟版圖。

「這會是一個瘋狂的夏天。」一位西區球隊高層表示，「會有很多球員變動。」

另一位擔任球隊薪資策略顧問的人士也指出，交易將成為今年夏天的主軸，「因為有太多高層級的球員正在市場流通，但真正具吸引力的自由球員卻不多。」

這樣的趨勢其實早已成形。自從2017年NBA勞資協議修訂後，聯盟大幅放寬球員提前續約的條件，使得越來越多球星選擇與母隊提前續約，而非進入自由市場。2011年舊協議期間，平均每季只有2筆老將提前續約；2017年新協議後增至10筆，而2023年新協議生效後，更已攀升至平均20筆，成長幅度高達900%，這還不包括新人合約與指定球員條款。

以杜蘭特為例，若當年有「超級頂薪續約條款」（Supermax）可用，他可能就不會在2016年離開雷霆隊轉投勇士隊，而聯盟設立該條款的部分原因，也正是他當年的出走。

今年的自由球員市場明顯偏弱，包含詹姆斯（LeBron James）、厄文（Kyrie Irving）、哈登（James Harden）等大牌球星，預期都將與母隊續約，藍道（Julius Randle）與透納（Myles Turner）也預計留隊。至於庫明加（Jonathan Kuminga）、吉迪（Josh Giddey）、葛萊姆斯（Quentin Grimes）等受限制自由球員，預料將引起多隊出價競爭。

湖人隊總管佩林卡（Rob Pelinka）球季結束時曾預告今夏將是充滿動盪的一季：「我認為今年休賽季，整個NBA將會出現大量球員異動，現在每支球隊高層都渴望立刻見到成效，這會創造出許多機會，我對即將到來的夏天感到非常興奮。」