NBA／溜馬球迷喊「爸爸自由了」哈利伯頓笑回：他不是坐牢

溜馬隊哈利伯頓（Tyrese Haliburton）的父親老哈利伯頓（John Haliburton）今天獲准進場看兒子比賽，溜馬球迷高喊「爸爸自由了」，對此哈利伯頓開玩笑表示，「他不是坐牢啦。」

老哈利伯頓因踏進球場，舉毛巾嘲諷公鹿隊安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），遭溜馬球團禁止看任何主客場比賽，自那之後已連8場未進場。今天溜馬球團解除禁令，哈利伯頓也在父親見證下，繳出季後賽前所未見的32分15助攻12籃板0失誤，幫助溜馬在東區冠軍賽G4擊敗尼克隊，以3：1聽牌。

哈利伯頓受訪時被問到父親回歸的心情，他說，「我超開心老爸來現場，這讓勝利變更甜，沒錯，他有一點功勞。」哈利伯頓提到有看見人們對父親的討論，「有些批評合理，但有些確實過頭了。不過這就是體育，那些評論員，你知道但又能怎麼辦？」

哈利伯頓回憶小時候父親假日都在當裁判，不能經常看他打球，因此只要父親到場，他都會想打得好一點。

比賽中有觀眾喊「放爸爸出來」、「爸爸自由了」，對此哈利伯頓笑說，「他不是坐牢！只是待在一間漂亮的房子裡，舒服地看NBA比賽，他過得很好，我真的很開心他今天能來現場。」