NBA／籲不要把愛德華捧為「門面」 巴克利點名3球星才是

灰狼隊「蟻人」愛德華 （Anthony Edwards）是近年受矚目的美國新星，但傳奇球星巴克利（Charles Barkley）今天在節目上呼籲，不要把愛德華硬捧成「聯盟門面」。

現年23歲的愛德華是2020年選秀狀元，儘管身處小市場球隊，但靠著不俗實力和活潑個性，讓他獲得許多媒體及球迷關注，杜蘭特（Kevin Durant）、詹姆斯（LeBron James）和柯瑞（Steph Curry）等巨星與他關係都不錯，他在巴黎奧運美國男籃紀錄片裡也有不少戲份。

愛德華去年率灰狼殺進西區冠軍賽不敵獨行俠隊，今年捲土重來，以西區第6種子身分再度挺進西冠，但目前以1：3落後亞歷山大（Shai Gilgeous- Alexander）領軍的雷霆隊。

巴克利今天在節目上直言，「別試圖把愛德華捧成NBA門面，門面是亞歷山大、約柯奇（Nikola Jokic）和安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。這種東西不能硬塞給人，他們要自己去爭取，亞歷山大正在做到這點。」

亞歷山大是本季聯盟MVP，約柯奇和安戴托昆波都是年度最佳陣容第一隊。愛德華則是年度第二隊，本季場均27.6分5.7籃板4.5助攻。明天灰狼將作客雷霆主場進行西冠G5，如果再輸1場，灰狼就會連2年止步西冠。