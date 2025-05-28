NBA／尼克失誤太多成不敵溜馬主因 唐斯：今天沒有逆轉魔法
尼克隊今天以121：130不敵溜馬隊，東區冠軍賽陷入1：3落後，唐斯（Karl-Anthony Towns）受訪時直言，今天第4節沒有上演逆轉魔法。
全場尼克發生17次失誤，溜馬透過失誤拿下20分，尼克前鋒哈特（Josh Hart）相當自責，「要擊敗這種球隊很難，尤其是他們能把失誤直接轉換成得分，我大概就有4、5次很愚蠢的失誤，這種失誤就是會送對手輕鬆得分，打出氣勢。」
尼克當家後衛布朗森（Jalen Brunson）本場貢獻31分，但也發出3次失誤，他認為尼克失誤很多是自己造成的，「我們全隊在這方面真的要更專注，如果是因為打得太積極失誤那還可以，但這些是消極的失誤，那不是我們應有的樣子。」
首節尼克就被溜馬攻進43分，幾乎整場一路落後。儘管尼克今年季後賽多次上演大逆轉，但今天沒有出現。唐斯指出太常陷入落後，終究會被燒傷，「今晚就是我們被燒傷的一晚，我們又一次讓自己陷入落後，總覺得進到第4節就會有逆轉魔法，但今天我們沒有那道魔法。」
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