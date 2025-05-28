NBA／寫首見紀錄率溜馬聽牌 哈利伯頓：編數據讓我看起來更強

溜馬隊當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）打出史詩級表現，成為史上首位季後賽單場至少30分15助攻10籃板且0失誤的球員，但哈利伯頓對這項紀錄不太在意。

哈利伯頓全場得到32分15助攻12籃板，0失誤，還有4次抄截，幫助溜馬以130：121擊敗尼克隊，系列賽3：1聽牌。哈利伯頓的父親今天被解禁，進場見證榮耀，哈利伯頓受訪時說，「很高興老爸今天也在場，這讓今晚勝利更甜美，他多少也有一點功勞。」

對於繳出前所未見的數據，哈利伯頓笑說，「有些人開始編數據讓我看起來更厲害，我只是用正確的方式打球，只想對勝利產生影響。我過去2年都這樣說，生涯第3年結束後簽下大合約，現在責任變多了，對我來說，重點就是怎麼幫球隊贏球。」

溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）對數據也沒有太在意，「我知道哈利伯頓今晚打出歷史性的數據，接下來各大媒體一定會大肆報導、熱烈慶祝，但對我們來說，現在只是13天裡的第7天，明天就是第8天。」