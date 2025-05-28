NBA／詹皇預計接受球員選項留湖人 盼球團瞄準中鋒補強

ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）在節目指出，湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）計劃執行下賽季5260萬美元的球員選項，續留湖人。查拉尼亞還補充，詹姆斯希望能與球團進行陣容補強的討論。

今年2月的重大交易案導致這次討論，湖人從獨行俠隊換來歐洲金童唐西奇（Luka Doncic），代價是戴維斯（Anthony Davis）在內的交易包裹，但從黃蜂隊換來中鋒威廉斯（Mark Williams）的交易案取消，使球隊在中鋒位置出現重大缺口。

湖人籃球事務總裁兼總經理佩林卡（Rob Pelinka）在球隊被淘汰後表示，球隊在自由市場上的首要任務是補進一名中鋒。湖人本季以50勝32敗作收，卻在季後賽首輪遭到灰狼隊下剋上淘汰。

詹姆斯還在最後一場比賽中遭遇2級內側副韌帶（MCL）拉傷。這位40歲的老將本季為湖人出戰70場，場均貢獻24.4分、8.2助攻、7.8籃板和1抄截，入選NBA年度第二隊，詹姆斯若在下賽季出賽，將創下征戰23個賽季紀錄，超越卡特（Vince Carter），獨居NBA史上最多。