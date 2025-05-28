NBA／字母哥尚未與公鹿會面 球團想留人卻先遇戰力危機

ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）在《The Pat McAfee Show》節目中透露，公鹿隊當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）尚未與公鹿球團會面， 因為他仍在思考自己的球員生涯。

查拉尼亞指出，公鹿十分希望留下字母哥，希望圍繞他進行一年的重建計劃，字母哥若決定尋求交易，預計優先考慮「大市場球隊」。公鹿唯一可交易的選秀籤只剩2031年首輪，陣中主力如洛培茲（Brook Lopez）、崔蘭特（Gary Trent Jr.）與普林斯（Taurean Prince）等人也都將成為自由球員。

不只如此，波提斯（Bobby Portis）、康納頓（Pat Connaughton）與小波特（Kevin Porter Jr.）等人擁有球員選項，也有離隊的可能，公鹿陷入拿不出交易籌碼，一眾主力又將四散的困境。

現年30歲的字母哥連3季平均得分超過30分，並貢獻11.9籃板、6.5助攻和1.2阻攻。不過公鹿自2022年以來皆止步季後賽首輪，且連續2年兵敗溜馬隊，加上里拉德（Damian Lillard）可能因傷缺席下季大半賽事，成為字母哥對爭冠的疑慮。