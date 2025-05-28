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NBA／哈利伯頓0失誤超級大三元史上首見 溜馬退尼克搶先聽牌

聯合新聞網／ 綜合報導
哈利伯頓(左)。 美聯社
哈利伯頓(左)。 美聯社

溜馬隊今天在主場迎戰尼克隊，在哈利伯頓Tyrese Haliburton）32分15助攻12籃板0失誤的大三元領軍下，以130：121拿下東區冠軍賽G4勝利，系列賽取得3：1聽牌，G5將在尼克主場進行。

首節哈利伯頓就拿下15分6助攻，率溜馬單節轟進43分，但第二節尼克長人唐斯（Karl-Anthony Towns）也砍進12分，將分差縮小至5分結束上半場。

尼克第三節開局陷入近3分鐘得分荒，溜馬趁勢將領先擴大至雙位數，尼克靠著布朗森（Jalen Brunson）罰球10中9，勉強將落後控制在11分，進入決勝節。

第四節中段尼克打出一波10：2攻勢，但席亞康（Pascal Siakam）投進三分球止血，關鍵時刻尼克又熄火近2分鐘，最後45秒溜馬前鋒托平（Obi Toppin）飆進三分球，取得10分領先，奠定勝基。

哈利伯頓在父親見證下，成為史上首位季後賽至少30分15助攻10籃板且0失誤的球員。席亞康也轟進30分，馬瑟倫（Bennedict Mathurin）板凳出發只打12分鐘，成為奇兵高效砍進20分。

尼克方面，布朗森拿下31分，唐斯得到24分11籃板，阿努諾比（OG Anunoby）有22分進帳。

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