NBA／衛少自曝帶骨折傷苦撐將動刀 預計今年夏天回歸訓練

金塊隊「衛少」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）今天透過個人電子信向球迷表示，自己將動刀治療球季中出現的2次骨折傷勢，並寫道：「謝謝大家這個球季的支持，這段旅程對我意義重大，我迫不及待要以百分之百的狀態回歸了。」

金塊球團也透露，衛少預計今年夏天完全康復，並且恢復正規的休賽季訓練模式，並在X上發文補充，衛少的手術是為了修復右手的多處韌帶撕裂傷。在西部準決賽G6後，衛少就傳出手部傷勢，不過G7他仍有上場，最終金塊7場大戰不敵雷霆隊。

36歲的衛少本賽季為金塊出賽75場，場均上場27.9分鐘，得到13.3分，投籃命中率為44.9%，同時還有6.1次助攻和4.9個籃板。他在金塊的第1個賽季就先發了36場，這是自2021-22賽季以來，這位老將先發場次最多的一次。

衛少也擁有下個賽季的球員選擇權，其薪資為347萬美元。他得在6月29前選擇是否留在金塊，否則今年夏天他將成為自由球員。