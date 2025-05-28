NBA／哈特主動請纓變陣轉打替補 布朗森讚無私：他只想贏球

在東區冠軍賽第三戰成功逆轉20分落後、以106比100擊敗溜馬後，尼克總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）透露，讓先發輪換變陣、安排中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）回歸先發，是根據一位球員的建議所做出的決策，而這位主動請纓的人，正是哈特（Josh Hart）。

哈特賽後坦言，在比賽前主動找教練談話，願意退居替補角色，讓羅賓森加入先發陣容。「這對我來說從來不是一個艱難的日子，因為我在這項決定裡有一席之地，」哈特說道，「這是我主動提出的調整，所以外界怎麼猜測、怎麼追問我都不在乎，我自己很清楚這是出於團隊的需要，我也完全接受。」

這場比賽哈特雖非先發，但依舊上場34分鐘，貢獻8分與10籃板，多次在下半場搶下關鍵籃板，幫助尼克完成本季季後賽第3次在落後20分以上情況下逆轉勝，將客場戰績提升至6勝1敗。

「實際上這樣的調整並沒有影響兩位球員的上場時間，」錫伯杜指出，「對我來說，不管是羅賓森還是哈特，他們都是具備先發實力的球員，只是從替補出發。他們對不同陣容都很熟悉，能夠靈活切換。哈特這種無私的態度，我非常欣賞。」

羅賓森的先發安排也帶動其他輪換調整，唐斯（Karl-Anthony Towns）因此被移至大前鋒位置。儘管前三節表現不佳，但唐斯在第四節爆發，單節攻下20分，成為尼克逆轉戰局的重要功臣。

至於這項調整的起因，是由於尼克近期先發陣容常在開局陷入雙位數落後，第二戰更是早早陷入5比15的困境。

這場比賽開局，當羅賓森在第一節剩下1分10秒下場時，雙方戰成24平手。他全場出賽29分鐘，交出6分、6籃板與1次阻攻的表現。

「調整得還不錯，」羅賓森表示，「開賽時我們很快找到節奏，彼此也越來越有默契。」

哈特補充，這項安排其實早在對上塞爾蒂克第六戰前就曾思考過：「當時我對於跟柯內特（Luke Kornet）的對位感到吃力，有點找不到節奏。雖然第六戰我表現得還不錯，但這個調整的想法其實我早有準備，也一直很願意做出改變。」

他強調，在系列賽0比2落後、而羅賓森在上場比賽表現亮眼的情況下，做出這樣的調整是必要的。

與哈特從大學打到NBA的老搭檔布朗森（Jalen Brunson）則表示毫不意外：「哈特就是一個想贏球的人，這也展現他作為球員與隊友的特質。他不在意個人得失，只想贏球。這正是一名偉大隊友該有的典範。」

尼克目前在系列賽仍以1比2落後，第四戰將於台灣時間週三早上持續在印地安納進行。哈特的無私、羅賓森的挺身而出，以及唐斯的關鍵爆發，無疑替紐約注入一劑強心針。