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NBA／20年來首度繳豪華稅！為續留透納 溜馬願意「撩下去」

聯合新聞網／ 綜合外電報導
透納將在今年休賽季恢復自由身。 路透社
透納將在今年休賽季恢復自由身。 路透社

溜馬隊中鋒透納（Myles Turner）將成為本季自由市場上最受矚目的球員之一。根據媒體報導，溜馬將全力留下這位主力長人，即使這將讓球隊面臨自2005年以來首度繳豪華稅的情況。

處於小市場的溜馬向來以嚴守團隊薪資紀律著稱，至今為止僅繳過不到1000萬美元的豪華稅。然而為了續留透納並維持現有陣容完整，他們可能在2024-25賽季單季就超出豪華稅門檻逾1000萬美元，寫下隊史新高。

目前透納即將成為完全自由球員，溜馬休賽期預計將有至少3個空缺的名額可補強，預估仍有1400萬至1600萬美元的薪資空間在豪華稅門檻以下。然而，透納的市場行情預計將從年薪2000萬至2500萬美元開始起跳，僅他一人就可能讓球隊直接突破稅線。

對溜馬來說，這是一場關乎競爭力與未來方向的權衡。透納是球隊防守的核心，也是近年攻防兩端穩定輸出的中鋒。若能成功續留他，並在原有的主力陣容基礎上持續補強，溜馬將有機會在東區長期維持強勢競爭地位，但相對也得承擔豪華稅的壓力。反之，一旦放走這位主力中鋒，可能會讓球隊必須面對禁區戰力缺口風險。

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