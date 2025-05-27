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NBA／甩肉拚顛峰！唐西奇回歐洲看皇馬比賽 球迷驚呼「瘦了」

聯合新聞網／ 綜合外電報導
唐西奇明顯瘦了一圈。圖截自X
唐西奇明顯瘦了一圈。圖截自X

湖人在2025年季後賽首輪僅打了5場就遭灰狼淘汰出局，例行賽第3名的佳績宛如昨日黃花，球隊大張旗鼓的交易卻是黯然收場。為了詹姆斯（LeBron James）生涯最後一次爭冠衝刺，球隊與球迷已經將目光轉向下個賽季，尤其期待未來接班人唐西奇（Luka Doncic）能帶來改變。

據斯洛維尼亞體育媒體《SportKlub》報導，唐西奇在湖人止步季後賽僅4天後便返回家鄉盧比安納，展開休賽季第一階段的體能訓練，還針對飲食進行全面調整。

該報導指出：「唐西奇目前專注於改變體態，目前還未接觸籃球訓練。他透過專人指導的健身課程與改良飲食進行身體改造。」報導亦透露：「初步的身體數據顯示，唐西奇已經有明顯變化，測量結果令人鼓舞。」

唐西奇日前也現身西班牙，觀看前東家皇家馬德里的比賽，現場拍攝的照片顯示他身形明顯精實許多，與湖人季後賽期間的體態形成對比，引起球迷熱烈反應。

有球迷留言：「太棒了，唐西奇！加油，永遠支持你。」、「GOAT（史上最強）正在恢復最佳狀態。」、「明年我們要奪冠了！」也有粉絲大讚：「他看起來真的有在苦練，其他球隊要小心了。」

唐西奇自2025年季中從獨行俠轉戰湖人，加盟後出賽28場，平均每場貢獻28.2分、8.1籃板與7.5助攻，表現仍屬頂級水準。然而湖人止步首輪後，他的身體狀態和體重再次成為外界討論焦點。

事實上，唐西奇的體能問題幾乎每個休賽季都會成為話題。如今他在休賽季展現改變決心，傳聞他將與湖人簽下一紙約2.3億美元的頂薪續約協議。

對湖人而言，這將是唐西奇與詹姆斯並肩作戰的重要一季，也是球隊重返總冠軍舞台的關鍵一步。若唐西奇在2025-26年賽季維持目前的積極態度與良好體態，有望重返顛峰。

球迷與球隊更期待，唐西奇能在新賽季真正展現「紫金之王」的統治力。

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