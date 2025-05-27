NBA／被灰狼球迷嘲諷「罰球商人」亞歷山大：當作稱讚

雷霆隊MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今年季後賽「買犯行為」，成為球迷熱烈討論的話題。每當他站上罰球線時，現場灰狼隊球迷都會稱他是罰球商人（Free Throw Merchant），亞歷山大對此不以為意。

亞歷山大全場30投13中，罰球14中12，繳出40分10助攻9籃板的準大三元，幫助雷霆以128：126擊敗灰狼，這是西區冠軍賽亞歷山大第3度單場至少14次罰球。

亞歷山大在灰狼主場罰球時，球迷都會喊罰球商人嘲諷，對此亞歷山大認為，「我的看法是球迷會盡一切可能幫支持的球隊贏，或讓我這種頭號球星失常。這就是主場優勢、球迷文化、現場氣氛的來源。他們想灰狼贏，不想雷霆贏，所以我完全理解。」

「至於這個稱號，我根本不在意。」亞歷山大再次強調，「我有比今年罰更多的紀錄，我覺得因為我們目前在聚光燈下，大家才更關注這件事，我反而把它當稱讚。」

亞歷山大2022-23賽季場均罰球10.9次；本季只有8.8次，居聯盟第2。雷霆目前以3：1聽牌，周四將回主場進行G5，爭取晉級總冠軍賽門票。