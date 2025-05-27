NBA／雷霆差1勝重返總冠軍賽 SGA：目標很近但距離還很遠
NBA本年度最有價值球員亞歷山大今天演出準大三元，幫助奧克拉荷馬雷霆以128比126力克明尼蘇達灰狼，西區冠軍賽取得3勝1敗聽牌優勢，距NBA總冠軍賽只差一步。
法新社報導，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）此役拿下季後賽生涯最高的40分，並貢獻10助攻和9籃板，繳出準大三元成績單，帶領雷霆在7戰4勝制西區冠軍系列賽3比1領先，第5場比賽將於28日在奧克拉荷馬市舉行。
亞歷山大說：「你知道自己離目標有多近，但距離仍然很遠。」
「在場上的攻防兩端都發揮出我們自己的特色。如果我們能做到，我們就能打得很好。如果做不到，情況可能會變得很糟糕。」
另外，雷霆的威廉斯（Jalen Williams）三分球9投6中，為球隊攻下34分，中鋒霍姆葛倫（ChetHolmgren）則得到21分。
亞歷山大說：「他們太棒了。他們充滿自信，沒有被嚇到…我為他們倆感到無比驕傲。」
雷霆自從2012年不敵邁阿密熱火後，就再也沒有進入過NBA總冠軍賽，而灰狼也從未打進過總冠軍系列賽。
灰狼以替補球員亞歷山大-沃克（Nickeil Alexander-Walker）和迪文森索（Donte DiVincenzo）最突出，分別拿下23分和21分，擔任先發的麥丹尼爾斯（JadenMcDaniels）砍下22分。
不過，灰狼明星後衛愛德華（Anthony Edwards）整晚都受到嚴密防守，13投5中僅得16分。
愛德華茲：「這絕對不是我想要的得分，但他們讓我無法得到太多投籃的機會。」
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言