NBA／不滿溜馬G3進攻內容太糟糕 哈利伯頓看影片找問題

東區冠軍賽第3戰的前三節一度握有20分領先優勢，溜馬卻在第四節進攻崩解，最終遭尼克逆轉，錯失3連勝聽牌優勢。

事實上，這不是溜馬本屆季後賽首次浪費2比0領先優勢。在東區準決賽對決騎士時，他們曾在第3戰遭遇慘敗，所幸隨後回穩連拿兩勝順利晉級。

不過這次，在主場一度領先20分、布朗森（Jalen Brunson）上半場4犯、唐斯也陷入犯規麻煩的情況下仍被逆轉，對溜馬來說無疑是一次重大警訊。

溜馬在上半場進攻仍維持原本的節奏，繳出51.3%的團隊命中率，雖然三分球13投僅3中，仍可以掌握領先優勢；但進入下半場後，溜馬進攻和節奏逐漸陷入被動，特別是第四節命中率嚴重到僅有26.3%，三分球8投1中，在唐斯（Karl-Anthony Towns）發飆之際，火力卻難以對抗，堅持到最後時刻仍無力守成。

此外，這場比賽還出現一個重要轉折點，發生在第三節中，溜馬主力戰將奈史密斯（Aaron Nesmith）不慎扭傷右腳踝被迫退場。當時溜馬還領先13分，然而當他在第四節回歸時，尼克已經打出一波32比18的反攻，並且超前比分。

對此，總教練卡萊爾（Rick Carlisle）表示：「奈史密斯的傷勢肯定影響了比賽，他退場後我們失去了一個重要的防守支柱。」

卡萊爾說，奈史密斯回休息室檢查，且重新綁了護踝固定後獲准回到場上，「我當下的判斷是要讓他立刻上場，以免他因為久坐而變得僵硬。從我的觀察來看，他在比賽後段的移動看起來還算正常。」

比賽過後，奈史密斯在球員通道中走路明顯還是有一瘸一拐的狀況，是否影響後續出賽和表現仍待觀察。

雖然這場失利令人扼腕，但目前溜馬在系列賽仍握有2比1領先。當家主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）不僅主動扛起全責，更表示團隊會從這場失敗中學習，要在第4戰展現更強的企圖心。

「我們認為到目前為止，球隊在進攻端的表現整體來說相當不錯。我會說這是我們系列賽以來，第一次真正打出那麼糟糕的半場進攻內容，所以我們必須在這方面有所改善。」哈利伯頓說，

他繼續補充，「在防守方面，我們把對手限制在106分，這樣的表現應該要能贏下比賽；我的意思是，只拿到100分，這不像我們的風格。當然也要給對方一些肯定，他們表現得很好，但我們也的確還有很多可以進步的地方。」

「球員們也會自己看比賽影片，找出我們可以改進的地方。比賽之間只有一天休息時間，情況就是這樣。看完影片之後，就該把它放下，好好準備迎接第4戰的到來。」